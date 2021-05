Ids Hellinga stopt als directeur KFPS

Het bestuur van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek heeft in goed overleg met Ids Hellinga besloten dat hij na 18 jaar stopt als directeur van het KFPS. Dat hebben de leden en de diverse stamboekcommissies vanavond te horen gekregen. Hellinga was 18 jaar directeur van het Friezenstamboek.

“Het bestuur wenst in de toekomst de directeursfunctie en fokkerijzaken te scheiden. Deze nieuwe structuur past niet bij de huidige invulling en daarom is in gezamenlijk overleg besloten om een andere weg in te slaan. Op korte termijn zullen de lopende zaken worden overgedragen aan de kantoororganisatie.” Waarnemend voorzitter Detlef Elling zei in de vergadering dat er momenteel nog gesproken wordt om “tot een goede oplossing te komen.”

Kennis over genetica en fokkerij

Het stamboek is: “Hellinga zeer erkentelijk voor zijn werkzaamheden bij het KFPS. Met zijn enorme kennis van fokkerij en genetica heeft hij een grote bijdrage geleverd aan waar het stamboek nu staat. Onder zijn leiding werd onder meer het inteeltniveau… omgebogen naar een veilige marge en werden DNA-testen ontwikkeld om de erfelijke aandoeningen waterhoofd en dwerggroei te elimineren.”

Niet onomstreden

Hellinga was sinds 2003 directeur. Daarvoor werkte hij bij twee bedrijven in de melkkoeienfokkerij. Hellinga studeerde genetica in Wageningen. Hoewel de stamboekdirecteur als geneticus zeer veel kennis had die het stamboek en het Friese ras ten gunste kwam, was hij onder veel leden ook omstreden. Het afgelopen jaar was er veel onrust in de vereniging. Meerdere bestuursleden stapten op.

Wat Hellinga nu gaat doen en welke twee personen hem zullen opvolgen is op dit moment nog niet bekend.

Bron: KFPS / Horses.nl