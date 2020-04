Ilona Woltman ment met één hand en vertrouwt haar Fries volledig

Ilona Woltman won al eerder dit jaar met Romke PJ (v. Folkert 353) de finale van de KFPS-competitie klasse M-dressuur mennen in Sonnega. Het was een bijzondere overwinning voor de menster, omdat ze met één hand ment. Woltman: ''Ik heb een hemiparese, waardoor mijn rechterkant niet goed functioneert. Mennen doe ik dus alleen met mijn linkerhand.''



De 32-jarige Woltman voelt zich veilig op de bok. “Ik kocht Romke PJ als 3-jarige. Hij kwam rechtstreeks uit de opfok en ik heb hem zelf beleerd. Nu is hij vijftien jaar en we kennen elkaar door en door. Dat is ook de reden waarom ik hem vertrouw.”

Sturen

Woltman komt ook aan de start in de discipline vaardigheid. ”Dat vergt nog wel enige oefening. Het is voor mij lastig, omdat ik met mijn ene hand geen lussen kan leggen dat gebruikelijk is bij het sturen. Ik rijd met speciale leidsels met een soort stangetje tussen de linker- en rechter leidsel. Het was lang zoeken naar de juiste afstelling. Nog steeds is het snelle sturen, dat in de vaardigheid gevraagd wordt, niet gemakkelijk. Ik blijf het wel doen, want Romke vindt het geweldig.”

Samengesteld mennen

De Groningse doet niet aan samengesteld mennen. ”Dat is echt te lastig en wellicht zelfs gevaarlijk als ik niet op tijd instuur. Bovendien duren samengestelde wedstrijden meerdere dagen en dat is voor mij ook niet praktisch.”

Klaar voor Z-proeven

In de dressuur en vaardigheid ziet Woltman genoeg uitdaging. ”Het coronavirus gooit nu even roet in het eten. Als deze periode voorbij is, ben ik van plan om in het Z te gaan starten met Romke PJ. Daar kijk ik wel naar uit. Ik denk dat we er klaar voor zijn.”

Bron: Horses.nl/Phryso