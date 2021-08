Ilsa B. Ster (v. Jehannes 484) fokdagkampioen Twente Achterhoek

De driejarige Ilsa B. Ster (Jehannes 484) bleek niet alleen de beste driejarige in Ambt-Delden, zij werd ook aangewezen als fokdagkampioen. De beloftevolle enter Nine fan ’t Reidfjild (Tiede 501) was de reserve-fokdagkampioen.

De fokdag van fokvereniging ‘Twente Achterhoek’ op woensdag 11 augustus kende uitstekende rubrieken driejarigen. Negen driejarige merries werden Ster verklaard met een tweede premie, vier met een eerste premie. Meteen al in de eerste groep konden drie oranje rozetjes worden aangehangen door voorzitter van de fokvereniging Karin Hendriks.

Volle zussen van Tiede 501 en Meinte 490

Op kop liep de sierlijk belijnde Henrike van de Zunne (Alwin 469) van Henny en Marijke Vloedgraven. Henrike komt uit de fokkerij van Johan Onderdijk en is een volle zus van Tiede 501. Hun moeder Corrine Z. Ster (Loadewyk 431) werd hiermee Preferent. Ook een eerste premie voor Hiltsje van Coudenburgh (Nane 492 x Anton 343) van K.E. de Jong. De langgelijnde Hiltsje stapte ruim en taktmatig en imponeerde met haar draf. De volle zus van Meinte 490, Hanneke C. (Beart 411 x Anton 343) van fokker Gert Cent, scoorde een negen op de stap. “Zij benadert het fokdoel” verklaarde jury Sabien Zwaga. Hanneke, in bezit van Yvette Raquelle Pen, kreeg een eerste premie.

Negen voor draf

Ook in de derde groep driejarige merries konden de juryleden een cijfer negen toekennen, maar dan voor de draf. Die was voor Ilsa B. (Jehannes 484 x Rindert 406). Ilsa, gefokt door A. Brandsma en op stal bij Coen van de Belt, komt uit de Fan Fjildsicht-fokkerij uit stam 70, dat zegt wel genoeg. ‘Ilsa is sterk gebouwd en heeft veel statuur, eigenlijk is er verder weinig aan op te merken,’ aldus Sabien Zwaga. Dat extra liet Ilsa ook in de kampioensring zien, waardoor zij werd uitgeroepen tot kampioen van de driejarige merries. Henrike van de Zunne werd aangewezen als de reservekampioen van de driejarige merries.

Veel kwaliteit

Juryvoorzitter Sabien Zwaga gaf fokvereniging Twente Achterhoek complimenten, dit fokgebied manifesteerde zich als uiterst kwaliteitsvol. Dat bleek ook in de kampioensring waar alle kampioenen en reservekampioenen hun kunnen nog een keer mochten tonen. “Ik heb zelden een enter gezien die zo losgelaten stapt en zo goed draaft” zei Zwaga over Jeugdkampioen Nine fan ’t Reidfjild (Tiede 501) waarmee de jonge merrie het reserve-fokdagkampioenschap kreeg toegekend. De kampioen van de driejarigen Ilsa B. (Jehannes 484) had niet voor niets een negen gekregen voor haar draf met mooi voorbeengebruik en een flitsend achterbeen. “Ze is bovendien correct gebouwd en stapt goed” aldus Zwaga die Ilsa B. aanwees als fokdagkampioen van Twente Achterhoek.



Kampioenswaardig

Fokvereniging Twente Achterhoek presenteerde sterke rubrieken oudere Ster-, Kroon en Modelmerries. Maar liefst elf merries kregen een eerste premie en maakten hun opwachting in de kampioensring. De juryleden onder leiding van Jan Hellinx maakte in deze grote groep een eerste selectie op basis van een rondje stappen. Vijf merries mochten nog een keer draven voor het kampioenschap van de oudere merries. ‘Het zijn allemaal kwaliteitsvolle paarden die ook allemaal kampioenswaardig zijn, het gaat om kleine details die verschillen,’ aldus Jan Hellinx. Na rijp beraad bleven twee merries over in de ring. Annebel G. van de Sprong Ster AAA (Tsjalle 454 x Beart 411) van Anita van Kempen-Elberse en Diamond M. Kroon AAA (Julius 486). Monique Milchien fokte Diamond uit Izzy M. Model AA (Haitse 425) die zelf als driejarige kampioen was in Ambt Delden.

Sterk achterbeen

De jury koos als kampioen van de oudere merries voor de merrie met het sterkste achterbeen. Dat was voor hen Annebel, die in de tuigproef vorig jaar een 8,5 voor achterbeengebruik, met een totaal AAA score van 84,5 punten, liet noteren. De vierjarige Kroonmerrie Diamond M. moest genoegen nemen met het reservekampioenschap bij de oudere merries.

Bron: Phryso.com / Horses.nl