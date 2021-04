Imke T.M. ster verklaard met eerste premie bij aftrap locatiekeuring

Bij Stal de Mersken in Siegerswoude vond vandaag de aftrap plaats van de locatiekeuringen van Friese paarden. Er werden vijftien paarden beoordeeld door de juryleden Corrie Terpstra en Jan Hellinx. De driejarige Imke T.M. (v. Jehannes 484 werd ster verklaard met een eerste premie.

Terpstra was enthousiast over Imke. ”Imke is een rassige, langgelijnde merrie die iets sterker in de rug mocht zijn. Ze stapt met voldoende takt en laat in ontspanning ook voldoende ruimte zien.”

Uitslag voorlopig Kroon later bekendgemaakt

Imke T.M. werd na de keuring nog een keer beoordeeld om te bepalen of ze in aanmerking komt voor voorlopig Kroon. De uitslag wordt bekend gemaakt als duidelijk is of de Centrale Keuring dit jaar plaats kan vinden. Als deze niet door gaat, blijft het oordeel van de tweede bezichtiging op de locatiekeuring staan. Als de Centrale Keuring gehouden wordt, krijgen alle eerste premie merries hiervoor een uitnodiging en wordt daar bepaald welke merries (voorlopig) Kroon achter hun naam krijgen.

Ster-merries

Bij de driejarigen werd de Jehannes 484-dochter Hendrika fan ’t Suvelstjelpke ster met een tweede premie. Grytsje fan ‘e Oasterein (v. Rommert 498) was de laatste driejarige stermerrie. De vierjarige Do fan de Marrewyk (v Jehannes 484) werd als ster met een tweede premie in het stamboek opgenomen. Deze merrie draaft volgens de jury met veel buiging in het achterbeen, maar mocht meer lengte in stap laten zien.

Bron: Horses.nl/Phryso