In het zoveelste hoofdstuk ‘Onrust bij het Friezenstamboek’: KFPS-inspecteur Sabien Zwaga stapt op

In het zoveelste hoofdstuk van het feuilleton ‘Onrust bij het Friezenstamboek’ werd vorige week bekend dat inspecteur en jurylid Sabien Zwaga niet langer voor het KFPS in de baan zal staan. Zwaga zette zich ruim twintig jaar in voor het stamboek en was al jaren inspecteur en voorzitter van de jury op de jaarlijkse hengstenkeuring in januari.

Mirjam Hommes Door

Het vertrek van Zwaga komt voor veel KFPS-leden misschien onverwacht, maar in feite was het al maanden ‘in the making’. In het voorjaar verdween Zwaga tijdelijk van de KFPS-website als inspecteur, om even later toch weer in het online ‘smoelenboek’ te staan als jurylid. Dat suggereerde een demotie. Op de regiovergaderingen voor leden in mei werd er door het bestuur omfloerst gesproken over problemen binnen het inspectie- en jurycorps.

Lees meer over het vertrek van Zwaga in de Paardenkrant nr. 37, met daarin verder:

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