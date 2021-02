Inteeltpercentage bij Friezen in 60 jaar met bijna 75% gedaald

Het inteeltpercentage van de gemiddelde Fries, is tussen 1960 en 2020 van 6,7% naar 1,8% gedaald. Dat bleek tijdens de 'College Tour' over inteelt en verwantschap die deze week door het KFPS online werd gehouden. Ook de inteelttoename, een belangrijke maatstaf voor de gezondheid van een ras, lijkt redelijk onder controle.

Bij een kleine populatie als het Friese paard, in combinatie met een gesloten fokkerij, ligt inteelt op de loer. De toename van de inteelt per generatie ligt voor het Friese paard momenteel stabiel rond de 0,5%. Dat is ruim onder de wereldwijde FAO-norm van 1%. “Daar zijn we blij mee”, vertelde stamboekdirecteur en geneticus Ids Hellinga tijdens de lezing. “Bij bepaalde warmbloedpaarden ligt dat hoger.”

Bron: Phryso.com / Horses.nl