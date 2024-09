Iris Sijtsma wint met Koendert fan ‘e Bûtemare Fryso Florian tuigfinale

De vijfjarige Koendert fan ‘e Bûtemare (Nane 492 x Beart 411) en rijder Iris Sijtsma prolongeerden gisteren hun titel bij de Fryso Florian tuigbokaal. In een hele spannende finale wonnen ze van Onne van het Hermalen Ster (Nane 492 x Fabe 348) met Jelte Hoekstra. Ook de bronzen winnaar was een zoon van Nane 492: Germ B. Ster Sport AAA (Nane 492 x Rindert 406) met Jildau Hart.

Er waren twee halve finales nodig om bij de hengsten/ruinen tot een select gezelschap voor de finale te komen. Zo bleef er een zeer kwaliteitsvolle klasse met paarden over die een stevige strijd moesten leveren voor de winst in de Fryso Florian Tuigbokaal. ‘Een spannende strijd’, aldus Henk Prins, die mede namens Fetze Schotanus jureerde en de complimenten gaf aan de vasthoudendheid van Koendert die ‘een constante koers liep met veel front en een ruim wegzettend voorbeen.’

Onne van het Hermalen en Germ B

De tweede plek ging naar Jelte Hoekstra die met Onne fraai tuigtypisch rondging en nipt voor Germ B eindigde die met met zijn eigenaar Jildau Hart zijn fraaie voorbeengebruik in de strijd gooide, maar het in de bepalende laatste ronde net even liet zitten.

