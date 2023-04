Isla of Terarossa Ster AA (v. Alwin 469) dagkampioen in Australië

Op de keuring van zaterdag 1 april in Australië is Isla of Terarossa Ster AA (Alwin 469 x Dries 421) uitgeroepen tot dagkampioen. De vijfjarige merrie van Katrina Routson kreeg naast zich als reservekampioen haar vierjarige halfzuster Luca of Terarossa Ster (Tsjalle 454 x Dries 421). Juryleden Sabien Zwaga en Jan Hellinx waardeerden twee ruinen met Ster tweede premie.

De eerste keuring in Victoria, het zuiden van Australië, vond plaats bij Terarossa, waar een avond ervoor de laatste hand was gelegd aan de nieuwe rijhal. Het is de thuislocatie van Katrina Routson die successen boekte met haar twee kersverse Stermerries die een tweede premie kregen. De gemeenschappelijke moeder van de kampioensmerries is de sterk fokkende Fraukje T. Kroon AA (Dries 421 x Leffert 306)

Isla met veel rasuitstraling

“Isla is een merrie met formaat, fraai front en veel rasuitstraling”, beschrijft Zwaga. “Ze heeft een goede romprichting, een schuine schouder en een goede kruisligging, met royale hoeven.” Isla presenteerde een stap die ruim en taktmatig was. “Met veel lichaamsgebruik en ook in draf liet ze takt en ruimte zien.” Ook Luca is een rassige merrie, evenredig gebouwd en met een voldoende stap. “Haar voorbeenstand mocht wat correcter. Ze stapt voldoende en heeft een draf met veel schakelend vermogen en buiging in het achterbeen.”

Twee Sterruinen

Naast de Stermerries kregen twee ruinen nog het Sterpredicaat met een tweede premie, én een eervolle vermelding in de kampioenskeuring. Zanotti van Bonadelca Ster (Epke 474 x Maurus 441) showde veel ras en behang, een edel hoofd en was grootramig. “Hij had een lang voorbeen en een sterke bovenlijn”, aldus Zwaga, die ook een actieve stap bij de achtjarige ruin van Justine Gordon zag. “De buiging in de sprong mocht wat meer. In draf had de ruin een wat hoog ritme, voldoende houding en mocht wat meer lichaamsgebruik tonen.”

Ook Jelt van Berkley Ster (Alwin 469 x Aan 416) kreeg een Ster. De ruin van R. en S. Singor mocht wat meer ras laten zien, maar was correct gebouwd met een goede romprichting en kruisligging. “De stap is ruim en taktmatig, in draf zet hij zijn voorbeen mooi weg, maar mocht wat meer in verbinding lopen.”

IBOP

Voor de keuring namen Zwaga en Hellinx nog een aantal IBOP’s af. Daar kwamen ze Douwe van de Weerdshof Ster AA (Omer 493 x Doaitsen 420), de zesjarige hengst van Simone Graafmans en gefokt door H. van de Weerd tegen. Douwe – CO-hengst – zette een keurige IBOP van 77,5 punten neer. De IBOP’s werden verreden door de in Spanje woonachtige Nederlandse Pauline Kampinga die een week was overgekomen om de paarden keurig voor te rijden. Ze reed de latere dagkampioen en Stermerrie Isla – die nog wat groen was – naar 77 punten. Gitte of Terarossa Stb A (Bastiaan 510 x Pier 448) haalde 72,5 punten voor haar IBOP.

Veulenboekhengst met dekvergunning Ulrik R.S. fan Top en Twel Ster Sport AA (Alwin 469 x Brandus 345) haalde 77,5 punten in de IBOP. Ulrik presenteerde ook een enterzoon die een eerste premie kreeg: Ryker of Twin Rivers (Ulrik x Dries 421) van Julie en Karl Mischkulnig. Een halfzus van Ryker, Elza Van Gelder Ster, werd op Tasmanië een paar dagen daarvoor al reserve dagkampioen.

Oude bekende bij de hengsten

Bij de hengsten kwamen de juryleden nog meer oude bekenden tegen. Veulenboekhengst met dekvergunning Dirk T. van Sessing Ster AAA (Uldrik 457 x Thorben 466), gefokt door de familie Tanck uit Vragender en in eigendom van Karina Routson presenteerde zich met verve. Op de Terarossa stoeterij loopt ook KFPS Stamboekhengst Bastiaan 510. Hij is herstellende van een operatie aan zijn staartwortel. Het betekende geen presentatie voor de 15-jarige, maar in de wei maakt hij een montere indruk.

Bron: Phryso