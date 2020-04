Jaap van der Meulen: ‘We werken met Valentina toe naar een dubbel sportpredicaat’

De 6-jarige Fries Bommelsteyn’s Valentina ontwikkelde zich vorig jaar als een tuigmerrie met veel kwaliteit. In augustus won het paard het reservekampioenschap fokmerries voor de sjees. Eigenaar Jaap van der Meulen is blij dat Valentina’s talent ook op waarde werd geschat bij de IBOP in het tuig, waar het paard de hoogste score van 77 punten behaalde. ”Valentina liep met een fraaie ongedwongen houding, een zeer krachtig achterbeen en een ruim wegzettend voorbeen. Dat zijn haar sterke punten.”

Succesvolle sportcarrière

Valentina’s sportcarrière is tot nu toe succesvol verlopen. ”Toen ze als 4-jarige de AFBP-test moest afleggen, werden we geadviseerd om haar op te halen, omdat ze in geen van de drie onderdelen voldoende punten zou krijgen om definitief Kroon te worden. Met Niencke Schrale haalde ze later dat jaar 83,5 punten in de IBOP-proef onder het zadel. Ze werd alsnog definitief Kroon. De IBOP-tuigproef beoordeelde de jury dat jaar met 74 punten.

Leergierige merrie

”Valentina is een sterke merrie. Naast haar goede achterbeen en mooie front is ze ook een lieve en gemakkelijke merrie in de omgang. Ze is leergierig en pakt het werk snel op”, aldus de eigenaar van stoeterij Bommelsteyn.

Eerste veulen

De merrie heeft pas geleden haar eerste veulen gekregen van de hengst Sipke 450. ”Het veulen kwam ruim 2,5 week te vroeg ter wereld, maar vanaf het eerste moment was het veulen heel levendig. Het is een diepzwart en heel harmonisch gebouwd veulen. Ik vond Sipke, die ik zelf in eigendom heb, een goede partner voor Valentina. Beiden zijn erg rastypische Friese paarden en ze hebben mooie vrije bloedlijnen.”

Dubbel sportpredicaat

Van der Meulen: ”Dit jaar mag Valentina vooral moeder zijn. In november heeft ze haar sportpredicaat in het ZZ-mennen gehaald, maar vanwege haar leeftijd mocht ze toen nog niet in de klasse Z onder het zadel worden uitgebracht. Niencke Schrale zal Valentina na het spenen van het veulen weer langzaam oppakken in de training onder het zadel. Dan werken we met Valentina toe naar haar dubbele sportpredicaat.”

Bron: Horses.nl/Phryso