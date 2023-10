Jan Veldhuis treedt terug uit KFPS bestuur

Donderdagmorgen 5 oktober is Jan Veldhuis teruggetreden als KFPS-bestuurder. Dat meldt de website Phryso. Veldhuis vervulde de rol van secretaris, vice-voorzitter en waarnemend voorzitter sinds het vertrek van Tineke Schokker en Ella Wiersma, enkele weken geleden. Veldhuis stond onder toenemende druk vanuit verschillende richtingen binnen het stamboek. De Paardenkrant berichtte vorige week al over de onvolledige informatievoorziening rondom de nevensectie.

De officiële reactie van Jan Veldhuis aan de voorzitter van de ledenraad en de voorzitter van de vertrouwenscommissie luidt als volgt: “In mijn hoedanigheid van bestuurder van het KFPS dien ik met onmiddellijke ingang mijn ontslag in.

Over mijn beweegredenen zal ik noch schriftelijk, noch mondeling enige toelichting geven. Ik dank mijn mede-bestuurder Miel Janssen, directeur Marijke Akkerman en het heel hardwerkende, warme en liefdevolle team op het KFPS-kantoor. Zij hebben mij tot het laatst aan toe hun onvoorwaardelijke steun en vertrouwen gegeven. Dat is wat voor mij telt!”

Extra ledenvergadering

Morgenavond, vrijdag 6 oktober, staat al een extra ledenraadsvergadering gepland. Dit naar aanleiding van vragen die gerezen zijn rondom het toelaten van een niet volledig gevaccineerde hengst tot het Centraal Onderzoek. Ook waren er nog andere vragen bij de ledenraadsleden. De afgelopen week heeft de Fokkerijraad van het KFPS ook al extra vergaderd, onder meer vanwege een brandbrief aan het bestuur waarop zij onvoldoende respons had gekregen.

Vacatures

Er zijn momenteel vier vacatures in het KFPS bestuur. Voor één daarvan is de selectieprocedure al een heel eind op gang. Dat is de plek die dit voorjaar al vacant kwam, na het voortijdige vertrek van Martine Breedveld.

Bron: Horses.nl / Phryso.com