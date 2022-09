Janke L.W.(Jehannes 484) kampioen Centrale Keuring KFPS

Voorlopig Kroonmerrie Janke L.W. (Jehannes 484) x Gjalt 426 is zaterdag op de Centrale Keuring van het KFPS gekroond tot mooiste merrie van 2022. De driejarige merrie van Aggie, Johan en Hesther Ludema won ook bij de driejarigen. Reservekampioen werd de vijfjarige Kroonmerrie Ela Sterre fan de Mersken Kroon AAA (Jehannes 484 x Thorben 466) van de familie Okkema uit Siegerswoude.

In de grote finale aan het eind van een soms regenachtige, maar vooral drukke en gezellige Friese paardendag in Harich, scheen de zon toen Janke het algeheel kampioenslint kreeg omgehangen. “Wat hebben we een kwaliteit gezien” sprak juryvoorzitter Corrie Terpstra. “Paarden met rastype en goede bewegingen, paarden die aan elkaar gewaagd zijn.” Het kampioenstweetal omschreef ze als goed stappende paarden.

Aan elkaar gewaagd

De finale bracht alle kampioenen en de reservekampioenen van twee dagen keuren bij elkaar. De jeugdkampioen, de kampioen bij de driejarigen, die van de vier- tot en met zesjarigen en die van zeven jaar en ouder. Allemaal draafden ze hun ronde in de baan waar de jury bij monde van Corrie Terpstra de beste van de zeven aanwees. “De kampioen en reserve kampioen zijn aan elkaar gewaagd. Ze stappen sterk, waarbij de een opvalt in souplesse en de ander veel kracht in het achterbeen en buiging in het spronggewricht laat zien.”

Resultaten Centrale keuring

De balans van de Centrale Keuring van het KFPS in Harich was: 25 Voorlopig Kroonmerries, 16 Kroonmerries en 10 merries die het hoogste predicaat van het stamboek mochten ontvangen: Model! De volledige uitslag is hier terug te vinden.

Bron: Phryso