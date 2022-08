Janke L.W. Ster (Jehannes 484) fokdagkampioen It Fryske Hynder

Fokvereniging It Fryske Hynder vierde zaterdag 27 augustus het 70e lustrum. Het in groten getale toegestroomde publiek in Harich zag de driejarige Janke L.W. (Jehannes 484) met grote overmacht naar de fokdagtitel draven. Imke fan ‘Bosksicht’ Kroon AA (Julius 486) werd reservekampioen.



De voorkeuring op donderdag had al twee eerste premie merries opgeleverd: Janke L.W. Ster (Jehannes 484) van de familie Ludema en Lyske fan ‘e Ridderdijk Ster (Omer 493). Beide merries maakten zaterdag helemaal fris hun opwachting in de kampioenskeuring van de driejarige merries die werd aangevuld met vier eerste premie merries van zaterdag: Jeltsje fan Pankoeken Ster (Jurre 495), Lente fan ‘e Ridderdijk Ster (Alwin 469), Juffer fan Burmania Ster (Menne 496) en de reservefokdagkampioen van vorig jaar, Janne fan Synaeda Ster (Omer 493). Janke was de eerste driejarige die het kampioensrondje mocht draven en zoals speaker Henk Dijkstra terecht opmerkte: ‘Zij legde de lat heel hoog’. De concurrenten konden niet aan de sublieme draf van Janke tippen. Juryvoorzitter Corrie Terpstra wees Janke, die als veulen al kampioen was in Blauwhuis, aan als kampioen van de driejarigen. De rassige Lyske fan ‘e Ridderdijk, van fokkers Tiemon en een jarige Annie Duiven-Lettinga, had ook een dag rust gehad en zweefde naar het reservekampioenschap bij de driejarige merries.

Net als moeder Wilma

Met diezelfde overmacht walste Janke L.W. naar de fokdagtitel; de juryleden hoefden niet heel lang over hun keuze na te denken. Hiermee trad Janke in de hoefsporen van haar moeder Wilma L.W. Ster Preferent (Gjalt 426) die in 2010 al fokdagkampioen was van It Fryske Hynder. De kampioen van de vier jaar en oudere merries, Grietje Geertje fan Lyts Grons Ster (Jehannes 484), bewees over schakelend vermogen te beschikken. Fokker Cees, en Joyce, Boonstra kon bij het in ontvangst nemen van de felicitaties wel janken van geluk: ‘Maar ik doe het niet.’ Sjoerd Meekma had er totaal geen rekening mee gehouden dat zijn Imke fan ‘Bosksicht’ Kroon AA (Julius 486), die eerder op de dag al op kop werd geplaatst in een zeer sterke groep Kroonmerries, in de prijzen kon vallen. Toch werd de prachtig rastypische Imke reservekampioen van de vier jaar en oudere merries.



Enters en twenters

Fokkers Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen hadden een bijzondere dag. Vijf jaar geleden werd hun Yldou fan Wettersicht Ster (Tsjalle 454) als twenter kampioen enters en twenters in Blauwhuis. Dit jaar ging die titel naar Yldou’s tweejarige dochter Mintsje fan Wettersicht (Omer 493). De luxe Mintsje stapte heel gemakkelijk en soepeltjes. Het sierlijke enter Silke van de Polderhoeve (Tymen 503) werd reservekampioen waarmee enter Sterre fan ‘e Ridderdijk (Auwert 514), halfzus van de driejarige Lyske uit Silke fan ‘e Ridderdijk Model AAA (Eibert 419), en twenter Maria Margaretha Veronica (Tymen 503) naar de uitgang werden verwezen.

Tara Veulenkampioen

Kampioen van de hengstveulens Tjalf Ane Ruijg fan Waadsicht (Teun 505 x Beart 411) van de kersverse voorzitter van de fokvereniging Ferry Wolfswinkel maakte kans op de titel Veulenkampioen, net als kampioen van de merrieveulens Tara v. Trainingsstal Dijkstra (Tymen 503 x Markus 491) van Christina Dijkstra. Zij stelden de juryleden voor een zeer lastige taak. Zij kozen in de woorden van jury Ester Reen voor het veulen met een goede stap en het luxe draadje: merrieveulen Tara.

