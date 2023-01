Jara fan Dulve met Demi van Nuys kampioen merries Friesian Talent Cup

Jara fan Dulve Ster (Alwin 469 x Jasper 366) is vandaag in Leeuwarden kampioen van de merries geworden bij de Friesian Talent Cup 2023. De vierjarige merrie, in eigendom van Jeffrey en Mary Ann Marrs uit de Verenigde Staten, werd voorgesteld door amazone Demi van Nuys. Het duo kreeg van de juryleden 84,5 punten en stond daarmee ruimschoots bovenaan.

Als tweede eindigde Janneke van de Wickeschliede (Menne 496 x Mewes 438), gefokt en in eigendom van Stephanie Dietrich uit Meinerzhagen en amazone Ingeborg Klooster, die de merrie ook voorstelde. Zij werden beloond met 78 punten. Lobke fan der Byl Kroon AAA (Alwin 469 x Doaitsen 420) liep onder Lisanne Veenje met 76 punten naar de derde plaats. Lobke is in eigendom van Willem Lokhorst uit Ederveen die vandaag drie troeven in de finale had.

‘Enorm genoten’

De jury van de Friesian Talent Cup bestond vandaag uit Bart Bax, Kim Jacobi en gastjury Monique Peutz. Zij zijn vol lof over de deelnemende merries in de finale van alweer de achtste editie van deze jonge paarden competitie. “We hebben met zijn drieën enorm genoten, echt kwaliteitsvolle paarden in de ring! Sommigen hadden iets last van spanning, maar dat konden de amazones mooi snel oplossen. We hebben met plezier gejureerd”, aldus Monique Peutz.

Uitslag

Bron: Phryso/Horses.nl