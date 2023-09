Jary, Jolise Birthe, Igor, Imre, Daan en Fleur winnen Fryso Florian Bokaal

Op de centrale keuring van het KFPS in Harich werd vrijdag de finale van Fryso Florian Bokaal dressuur verreden. Bij de vierjarigen gingen de kampioenslinten naar de hengst Jary van de Dompstede (Tiede 501 x Epke 474) en de merrie Jolise Birthe fan Friesburg (Ulbrân 502 x Tjalbert 460). Bij de vijfjarigen wonnen de hengst Igor van Kreterenhof (Alwin 469 x Tsjalke 397) en de merrie Imre S.R. (Menne 496 x Thorben 466). Kampioenen bij de zesjarigen zijn de hengst Daan van de Meikade (Hette 481 x Pier 448) en de merrie Fleur O. (Markus 491 x Jisse 433).

Bij de vierjarige hengsten ging de klassering van de halve finale na het overrijden door Marten Luiten en Mark van Leeuwen, die voor 50% meetelt in de uitslag, behoorlijk op de kop. Jary, gefokt door mevrouw T. van Leeuwen, en in eigendom van Black Beauty Stables werd gepresenteerd door Marell Hilberts en eindigde met 0,1 punt voorsprong op de nummer twee: Jannick fan de Hynderhoeve (Nane 492 x Rindert 406) met Leonie Evink die van de gastruiters de hoogste punten kreeg. De derde plek was voor Jibbe fan de Groote Weele Ster (Alwin 469 x Jerke 434).

Vierjarige merries

Bij de vierjarige merries was het verschil tussen de nummer één en drie slechts 0,5 punten na de halve finale. Jolise Birthe kon rekenen op veel enthousiasme van haar gastruiter die haar het hoogste puntenaantal gaf. Daarmee klom de merrie, gefokt door Anja Roos en Bert Elsinga en voorgesteld door Jelmer Ketelaar, van haar derde plek in de halve finale naar het kampioenschap. Het zilver was voor Linde fan Stal Sibma (v. Markus 491) met Sandra de Groot. De derde plek ging naar voor Loeke fan ‘t Hoolven (v. Tiede 501) met Demi van Nuys.

Vierjarigen: Jary van de Dompstede (Tiede 501 x Epke 474) en Jolise Birthe fan Friesburg (Ulbrân 502 x Tjalbert 460). Foto: Ingrid Truijens

Vijfjarige hengsten

Het waren slechts tienden verschil bij de vijfjarige hengsten. Igor van Kreterenhof (Alwin 469 x Tsjalke 397) met José van Haaren kreeg van de gastruiters de hoogste score en werd daarmee kampioen. “Hij heeft veel gaspedaal”, gaf Marten Luiten aan. “En hij blijft gefocust.”

Hielke en Graaf Boszorg

Het zilver in deze klasse was voor KFPS stamboekhengst Hielke 530 (Jurre 495 x Jisse 433) met Marsja Dijkman. “Scherp, maar ook gelaten, dat is een fijne combinaties”, gaf Marten Luiten aan. Het brons en ook de derde score van de gastruiters was voor Graaf Boszorg (Meinte 490 x Mintse 384) met Shannon van Manen.

Vijfjarige merries

Bij de merries was het verschil iets groter. Met 87 punten van de gastruiters steeg Imre S.R. (Menne 496 x Thorben 466) met Monique Brandsma-van der Meij twee plaatsen en werd kampioen. Gastruiter Mark van Leeuwen was lovend. “Je zou zeggen dat ze een hengst is, ze maakt zich stoer en groot. Jammer dat het proefrijden maar tien minuten is.” Tweede werd Hetwig fan de Hynderwente (Hette 481 x Dries 421) met Edwin Bos die ‘veel kwaliteit en stoere merrie’ als complimenten kreeg. Het brons was voor Itty Hinke fan de Mersken (Rommert 498 x Jisse 499) die haar lijf lekker gebruikt.

Kampioenen Fryso Florian Bokaal vijfjarigen. Foto: Ingrid Truijens

Zesjarigen

Ook bij de zesjarigen was het spannend. Met een halve punt verschil wonnen Christina Dijkstra en Fleur (Markus 491 x Jisse 433) het kampioenschap bij de merries. Beste hengst Daan van de Meikade Ster (Hette 481 x Pier 448) won met zijn amazone Hennie Roffel dankzij een score van 84,30 punten.

Christina Dijkstra en Fleur O. (v. Markus 491) met fokker Dirk Dijkstra. Foto: Ingrid Truijens

Hennie Roffel met Daan van de Meikade (v. Hette 481) en fokker Willem Lokhorst. Foto: Ingrid Truijens

Close call

Het zilver was bij de merries voor Tess Dedden met Evelyn P. (Nane 492 x Sierk 328), die met een tiende punt de nummer drie Jelmer Ketelaar en Farah Diba fan ‘e Grupstal (Eise 489 x Norbert 444) voorbleven. Bij de hengsten en ruinen ging het zilver naar Heleen de Haas en Finne T. fan ‘e Boppelannen (Jehannes 484 x Doaitsen 420), het brons was voor Laura Roling en Floris v.d. Terpen (Hessel 480 x Sape 381).

Bron: Phryso