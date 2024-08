Jehannes 484-dochter kampioen in New England

Afgelopen maandag is Guusje v/d Bokkefarm Ster AA (Jehannes 484 x Beart 411) in Holy Oak in de Amerikaanse staat New England algeheel kampioen geworden op de keuring. De zesjarige Guusje kreeg een eerste premie en met 78,5 punten in haar IBOP behaalde ze de hoogste score van de dag. Juryleden Sabien Zwaga en Dik Brummel waardeerden haar stap met een acht.

“Ze had een resolute stap en een draf met veel houding en een goed gebruik van het achterbeen. In galop mocht ze wat meer bergop springen.” Guusje is in eigendom van Katherine A. Hammond en gefokt door Cor en Nel Beentjes. “Ze is een jeugdige merrie met veel behang en een edel hoofdje. Ze heeft een sterke bovenlijn, stapt goed en draaft met veel gemak. Kroon werd ze niet, maar ze is wel een hele mooie eerste premie merrie”, vat Sabien Zwaga samen.

Goede IBOP’s

De gezellige en warme keuring begon met een IBOP waarbij de zesjarige Helmer B. Ster AA (Epke 474 x Feite 293) van Stephanie J. Archambo van A naar AA promoveerde. “Een actieve stap en souplesse in draf en met veel sprong in galop”, luidde het jurycommentaar. De score van 77 punten kwam onder andere tot stand dankzij een 8 voor de stap. In twee menproeven kwamen twee paarden ook nog tot een score van 77 punten. De vierjarige Miriam of Sea Chanty Farm Ster (Tsjalle 454 x Jasper 366) en haar vijfjarige stalgenote Jannie of Sea Chanty Farm Ster (Teade 392 x Ulbert 390) van Daniel & Timothy Dali verdienden daarmee een AA-predicaat. Later op de dag werd Miriam ook nog Ster met een tweede premie. “Een edel hoofd, iets gerekt in het lijf, droog beenwerk, de stap sluit goed aan in draf gebruikt ze haar achterbeen goed.”

Twee driejarigen Ster

Het reservekampioenschap bij de merries ging naar Sille of Swan Lake Ster (Bene 476 x Meinse 439). De driejarige merrie van Heather Brutvan-Schneider kreeg een Ster met een tweede premie en werd op kop geplaatst van haar rubriek. “Ze is heel correct en jeugdig, met een goede schoft-schouderpartij. Har stap is ruim en krachtig en ze draafde met een goede techniek.”



Een ster met een tweede premie was er ook voor de ander driejarige merrie, Sarah of Sea Chanty Farm Ster (Matthys 504 x Ulbert 390) van Susan Gear-Porter. “Ze heeft veel behang, mocht wat hoogbeniger, met een sterke bovenlijn en fijn beenwerk. Ze stapt krachtig met veel lichaamsgebruik en kan schakelen in draf.”

Van stamboek naar Ster

Stamboekmerrie Haukje J Ster (Felle 22 x Eibert 419) maakte promotie naar Ster met een tweede premie. Haukje werd gefokt door M. Jellesma uit Rotstergaast en is in eigendom van Justin en Danielle Piascik van Brookside Friesians. “Een grootramige merrie met veel behang, rasuitstraling en iets meer kwaliteit in het beenwerk mocht hebben. Ze stapte met ruimte en takt en draafde met techniek.”

Mats beste ruin en algeheel reservekampioen

Bij de ruinen ging het kampioenschap en het reserve dagkampioenschap naar Mats ut de Grachten Ster AA (Matthys 504 x Dries 21), gefokt door Michel Schothorst en in eigendom van Tori Zirpolo. “Mats werd Ster dankzij veel front, hij mocht wat sterker in de bovenlijn, goede bovenlijn. Actieve taktmatige stap en veel vermogen in draf.” In Nederland had hij in de ABFP-test al een AA-notering gehaald. De reserveplek bij de ruinen was voor Paul of Sea Chanty Farm Ster (Tsjalle 454 x Maeije 440). De drie en vierjarige ruinen kregen een Ster met een tweede premie. Ook Helmer B. die in zijn IBOP 77 punten scoorde promoveerde naar Ster met een tweede premie. “Ruim voldoende ras, correct gebouwd, hij mocht wat krachtiger draven”, maar met zijn IBOP cijfers werd hij Ster.

Hengst Peyton Ster

De driejarige hengst Peyton MM Ster (Tymen 503 x Wybren 464) werd Ster met een 8 voor rastype en een 8 voor draf. “Een hele aansprekende rastypische hengst met een fraaie lange hals en sterke lendenpartij. In stap mocht ie overtuigender, maar een opwaartse draf.”

Constanine jeugdkampioen

Het jeugdkampioenschap ging naar het enige veulen met een oranje lintje. Hengstveulen Constantine van Brookside (Alwin 469 x Sake 449) van Justin en Danielle Piascik. “Een veulen met veel rasuitstraling, met een iets gezonken rug. Een taktmatige stap en schakelend vermogen in draf”, beschrijft Sabien Zwaga.

Bron: KFPS