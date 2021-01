Jehannes 484 kampioen oudere hengsten

In de kampioensring bij de oudere Friese hengsten bleven uiteindelijk Jehannes 484 (v. Tsjalle 454) en Nane 492 (v. Wimer 461) over. Na een zeer krappe finish werd de tienjarige Jehannes uiteindelijk de kampioen, dankzij zijn constante verrichting vandaag. De Tsjalle-zoon verdiende deze titel vorig jaar ook al.

Juryvoorzitter Sabien Zwaga: “Dit was een hele spannende finale, de hengsten zijn heel erg aan elkaar gewaagd. Jehannes heeft veel rastuitstraling, een goede stap, een mooie lichaamshouding in draf met een krachtig achterbeen. Ook Nane heeft veel ras, stapt lekker door zijn lijf en doet er in draf altijd een schepje bovenop.”

Close call

“We hebben gewikt en gewogen en gekozen voor de hengst die in alledrie de presentaties de meest constante verrichting liet zien, het was een close call maar kampioen wordt: Jehannes 484.” kondigde Zwaga aan. Beide hengsten komen nog terug voor het Algemeen Kampioenschap.

Bron: Horses.nl