Jielkje verdient ster eerste premie in Zuid-Afrika

Op donderdag werd in Zuid-Afrika aan de driejarige Jielkje fan Pela Graca (Alwin 469 x Jisse 433) een ster met een eerste premie toegekend. ''Ze was de topper van de dag, zeker in beweging. Ze stapte resoluut en goed door het lichaam. Haar draf was opwaarts met veel balans en een krachtig achterbeen'', aldus de jury.

Voor voorlopig kroon kwam de merrie van Aveleda Friesperd Stoet in bouw tekort. ”Ze heeft een mooie voorhand en een lange verticale hals. In de aansluiting naar de lendenen mocht ze wat sterker, ze heeft droog beenwerk, maar haar achterbeen was wat gehoekt.”

Nakomelingen van Mewes 438

Mewes 438 heeft tot zijn dood een jaar geleden op de stoeterij gestaan en dat was bij de veulens te zien, allemaal nakomelingen van de zoon van Teeuwis 389. Hengstveulen Pecos van Aveleda (Mewes 438 x Bendiks fan ‘e Vesta Hoeve) verdiende een eerste premie. ”Een hoogbenig veulen met veel rasuitstraling, een verticale hals, veel kap en met droog beenwerk. In stap was hij wat gehaast, maar in draf liet hij veel souplesse zien en schakelend vermogen”, aldus de jury.

‘Ruime en krachtige stap’

Een tweede ster konden de dames uitreiken aan Waike W. (Alwin 469 x Fabe 348), gefokt door de familie de Wit uit De Hoeve. De aansprekende zevenjarige merrie showde voldoende jeugd, een sterke bovenlijn, maar mocht minder hellend in haar kruis en wat royalere hoeven bezitten. ”Ze had een voldoende ruime en krachtige stap, een functionele draf met een mooi gebruik van haar voorbeen.”

Bron: Horses.nl/Phryso