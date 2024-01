Johanna Faber in zonnetje gezet op Friese hengstenkeuring

Johanna Faber - freelance redacteur voor De Paardenkrant - is in het zonnetje gezet op de Friese hengstenkeuring in Leeuwarden. Johanna schrijft voor ons over het Friese paard, de keuringen en het KFPS, maar ze is ook een zeer actieve vrijwilliger bij tuigwedstrijden voor Friese paarden. Voor haar toewijding aan en inspanningen voor het Friese tuigpaard ontving Johanna een mooi kunstwerk van, uiteraard, een Fries tuigpaard.