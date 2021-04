Johanna Faber wint ‘keimoeilijke’ kennisquiz Friese paarden

Johanna Faber, journalist en fotograaf voor De Paardenkrant, heeft de Grote Brabantse Friese Paarden Quiz gewonnen. De quiz was een initiatief van de Brabantse hengstenhouder Erwin Spliethof, die vijf weekenden achtereen 'keimoeilijke' vragen stelde in korte filmpjes die op Facebook werden geplaatst. De hoofdprijs is een dekking van de Friese stamboekhengst Bikkel 470 (v. Beart 411). Fabers reactie: "Nu eerst een merrie zoeken."

Hengstenhouder Spliethof begon in februari met zijn wekelijkse vragenrondje op Facebook om het gemis van de gezelligheid bij de traditionele hengstenshows een beetje goed te maken. Als een ware quizmaster stelde Spliethof zijn publiek elke week een aantal lastige vragen over het stamboek, de hengsten, bloedlijnen en bijzondere prestaties uit het verleden. De antwoorden lagen niet voor de hand, maar vereisten een flinke studie in oude stamboekblaadjes, verslagen van fokverenigingen en op de website van het stamboek. Faber won met slechts één punt verschil van Hans Boersma, die tweede werd. Derde was Sylvia Rijkers.

‘Helemaal mijn ding’

Faber, die voor De Paardenkrant vrijwel wekelijks verslag doet van wat er speelt in de Friezen-wereld, stortte zich vol overgave op de opdrachten. “Dit is helemaal mijn ding, maar het was wel een flink uitzoekwerkje.” Nu er vrijwel geen evenementen op de kalender staan had ze echter wel wat tijd in het weekend. Meestal staat Faber met een grote telelens langs de baan bij keuringen, Friezen-evenementen en tuigconcoursen. Voor haar schrijfwerk wil Faber kennis paraat hebben om geen fouten te maken. “Dus ik houd lijstjes bij.” Daarnaast verzamelt ze diverse naslagwerken, zoals boeken over het Friese ras, rijtuigen, kostuums en dergelijke. Ze is nog op zoek naar oudere IBOP catalogi en jubileumboeken van bijvoorbeeld fokverenigingen. “Mensen mogen me bellen als ze nog wat weten of nog wat op zolder hebben liggen, dan kom ik dat graag ophalen.”

Johanna Faber aan het werk. Foto: Ingrid Truijens.

Merrie gezocht!

De dekking met Bikkel 470 – de hoofdprijs – is zeer welkom. “Ik ben geen fokker, maar heb wel altijd de wens gehad om een keer een veulentje te fokken.” Faber heeft nu alleen een Friese ruin en een pony (voor haar dochter) op stal staan. “We gaan verbouwen en dan komt er in ieder geval een derde box bij. Dan is er ruimte voor een merrie, met veulen. Ik ga een merrie zoeken, maar ben een onervaren fokker, dus ik zoek een ervaren merriehouder voor een leuke samenwerking. Wie dit avontuur met mij wil aangaan, mag me berichten!”

Erwin Spliethof maakte de uitslag (uiteraard) op Facebook bekend:

Bron: Horses.nl / Facebook / Phryso