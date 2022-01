Jolanda Slootjes: ‘Als jury hanteren we overal ter wereld dezelfde manier van keuren’

Op de vraag 'waar let de jury op bij een Hengstenkeuring', gaf KFPS jurylid Jolanda Slootjes antwoord in een korte clinic op vrijdag 14 januari. ‘Als jury hanteren we dezelfde manier van keuren, waar ook ter wereld. We beoordelen hengsten, merries en veulens overal op dezelfde manier.’ Deze clinic vond plaats in het randprogramma van de KFPS-hengstenkeuring.

Paarden worden becijferd op vijf onderdelen: ras, bouw, beenwerk, stap en draf, waarbij de stap en de draf twee keer meetellen. Op het scoringsformulier wordt per onderdeel de bevinding aangegeven en in de onderbalk worden per onderdeel cijfers van 4 tot en met 9 gegeven, waarbij 4 onvoldoende is en 9 uitmuntend.

Uitkomsten bij beoordeling

”Scoort het paard gemiddeld een 6 dan volgt stamboekopname, gemiddeld een 6,5 betekent een derde premie”, legde Jolanda uit. ”Bij gemiddeld een 7 wordt het paard ster tweede premie en bij een 7,5 of hoger gemiddeld krijgt het paard een ster met een eerste premie.”

Paard vergelijke met gemiddeld Fries paard

Juryleden vergelijken het paard met een gemiddeld Fries paard en bepalen per onderdeel of het paard minder, hetzelfde of beter scoort dan het gemiddelde Friese paard. ”Daarin zit meteen de moeilijkheid”, geeft Jolanda aan. ”Want je moet veel Friese paarden gezien hebben om het gemiddelde Friese paard in je hoofd te hebben.”

Bron: Horses.nl/Phryso