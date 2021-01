Jonkies Dedmer 519 en Beant 517 mogen ook door

De jongste lichting Friese stamhengsten viel op door hun sterke beweging, vertelde Sabien Zwaga, zojuist aan het publiek thuis op de bank. De vier onlangs goedgekeurde stamboekhengsten gaven als laatste acte de presence in Drachten. Dedmer 519 (v. Alwin 469) en Beant 517 (v. Hessel 480) gaan door naar de kampioenskeuring later vanmiddag.

De luxe, grote hengst Dedmer kwam op kop uit in deze groep. De jury prees zijn ruime draf, die verheven en opwaarts is. Op de tweede plaats volgde Beant 517, een royaal paard met een goede stap en een krachtig achterbeen in de draf.

Foeke 520 en Fryso 518

Ook verrichtingstopper Foeke 520 maakte veel indruk maar “zijn stap kwam vandaag niet helemaal uit de verf” zoals Zwaga het verwoordde. De zoon van Jehannes 484 ontbreekt dit jaar dus in de kampioensring. Fryso 518 (v. Hessel 480) liet zich ook goed zien, maar mocht van de jury nog iets meer oprichting tonen.

Bron: Horses.nl