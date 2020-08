Joppe en Marten fan Starking aangemeld voor Verkort Onderzoek

Joppe Ster Sport Elite AAA (Maurus 441 x Jasper 366) en Marten fan Starking Ster Sport AA (Dries 421 x Abe 346) zijn aangemeld voor het Verkort Onderzoek. De hengsten worden dinsdagmiddag 4 augustus gepresenteers aan de Hengstenkeuringsjury in Ermelo. Via de livestream van de locatiekeuring is dit te volgen.

Voor de achtjarige Marten is het selectietraject niet nieuw. In 2016 deed hij mee aan het Centraal Onderzoek waar hij de eindstreep net niet haalde. De hengst is daarna in de sport gereden en heeft zich zowel in het mennen, tuigen als onder het zadel inmiddels in de hoogste klassen geplaatst. Het Sportpredicaat heeft hij al twee maal binnen. Halverwege juli reed Marten met Harmina Holwerda een zeer fraaie IBOP met 80 punten als resultaat. Marten komt uit merriestam 94, een vrij onbekende lijn binnen de Friese paardenfokkerij. Zijn verwantschap is 17.2%.

Joppe: Sport Elite in drie disciplines

De negenjarige Joppe is bekend als succesvol tuigpaard met Henk Hammers en wordt momenteel door Diederik van Silfhout gereden in de Lichte Tour. Vorig jaar haalde hij al zijn Sport Elite predicaat in drie disciplines. Ook Joppe was al eens in de race om KFPS stamboekhengst te worden. Als vierjarige is hij naar de eerste bezichtiging geweest.

Joppe komt uit merriestam 24 en heeft een verwantschapspercentage van 17.7%. Dankzij zijn sportprestaties zou hij kunnen instromen in het Verkort Onderzoek.

Zowel Joppe als Marten krijgen begin september uitsluitsel of ze voor het Verkorte Onderzoek in aanmerking komen.

Bron: Phryso