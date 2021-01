Jouwe-zonen Boet 516 en Arent 515 naar kampioensring

De vijfjarige hengsten in de een-na-laatste groep op de KFPS hengstenkeuring waren erg opgewonden, hetgeen de beoordeling van de gangen behoorlijk lastig maakte. Dat beaamde juryvoorzitter Sabien Zwaga ook in haar commentaar. Het was dan ook niet overduidelijk welke hengsten uitgekozen zouden worden om een ronde verder te gaan.

Uiteindelijk werden het twee zonen van Jouwe: Arent 515 en Boet 516. Die laatste werd op één gezet. Een prachtig gebouwde hengst, die het afgelopen jaar voor veel controverse zorgde binnen het stamboek. De verrichtingskampioen van 2019 heeft een lichte vorm van cornage, hetgeen tot veel rumoer rondom zijn goedkeuring leidde, uiteindelijk culminerend in het vertrek van de verrichtingsjury eind 2020.

Geen uitgemaakte zaak

Door de spanning bij de jonge hengsten in deze groep was ook een andere uitslag zeker te verantwoorden geweest, al is Boet daadwerkelijk beeldschoon. Geen van de gepresenteerde hengsten liet een geheel foutloze verrichting zien, ze hadden allemaal wat moeite om in het ritme te komen, al zit er duidelijk veel kwaliteit tussen. Over Boet zei Zwaga: “Hij heeft een goede stap en een hele fijne draf met goede verruiming.” Arent 515 werd geroemd om zijn krachtige achterbeen en goede schakelvermogen.

Australiër

Interessant voor de fokkers was ook de presentatie van Bastiaan 510, die in Australië is goedgekeurd en voor de Hengstenkeuring en het Nederlandse fokseizoen is overgekomen. Deze hengst is al 12 en werd mede op basis van zijn nakomelingen in Australië, die hij als veulenboekhengst met licentie al verwekte – in 2019 goedgekeurd.

Bron: Horses.nl