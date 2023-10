Jurre 495 kampioen dekhengsten en Gouverneur pakt Prijs der Besten op Indoor Friesland

In een uitzinnig WTC werd Jurre 495 (v. Maurits 437) gisterenavond de nieuwe kampioen Friese hengsten voor de sjees tijdens Indoor Friesland. In een gezelschap van maar liefst acht kandidaten wist de vijfvoudig hengstenkeuringskampioen zich ook voor de sjees staande te houden.

Het is de laatste twintig jaar nog nooit voor gekomen dat er zoveel deelnemers voor dit kampioenschap waren aangemeld. De startlijst bestond uit: Waander 512, Wardy 509, Elias 494, Tymen 503, Fryso 518, Gosse 526, Menne 496 en Jurre 495. Allemaal tophengsten die zich goed lieten zien. Vijf mochten er overrijden. Jurre 495 bewees ook tijdens deze wedstrijd zijn immer fijne stabiliteit. De hengst bleef heel constant gaan. Elias 494 met Harm Hamstra aan de leidsels was een hele fijne verrassing die zich supersterk staande hield. De hengst had mooi de oortjes naar voren, hals erop en liep blij zijn rondjes. Hij pakte uiteindelijk verdienstelijk de reservetitel. Fryso 518 met Harry van Middelaar werd derde.

Prijs der Besten

Vorig jaar stal Nane 492 de show tijdens Indoor Friesland met winst bij de dekhengsten en daarna de Prijs der Besten. Jurre 495 met Jelmer Chardon was sterk op weg dit kunstje na te doen. Maar in de Prijs der Besten, waarin ook Age Okkema met Dietmer fan ‘e Ridderdijk mocht overlopen, alsook Gouverneur fan ’t Hertefean met Sybren Minkema ging de jury toch voor Gouverneur. De hengst begon de wedstrijd wat moeizaam, maar langs de publiekszijde werd hij bijna letterlijk en figuurlijk gedragen door dit publiek en wist hij zich ontzettend sterk te tonen. Hij won. ”Wat ongelofelijk dit” zegt Sybren Minkema blij. En daarna gingen er meteen lovende woorden naar zijn hele team om hem heen die ervoor zorgt dat dit succes mogelijk gemaakt kan worden.

Tweespannen

Er werden acht tweespannen voor de concourswagen getoond in het kampioenschap. Het beloofde een mooie strijd te worden. Uiteindelijk bleken Douwe fan Fjildsicht en GPD Fokke in handen van André van der Staal het meest stabiel en werden de nieuwe kampioen.

Bron: Phryso