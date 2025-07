Jurre-dochter Algemeen Kampioen Ta it Bihâld

Op zaterdag 19 juli is Hylkje fan ’t Kroese Beamke Kroon AA (Jurre 495 x Wierd 409) algemeen kampioen geworden van de fokdag van Ta it Bihâld in Garijp. Tijdens een spannende ontknoping liet de zevenjarige merrie de driejarige Tea S.E. Ster (Auwert 514 x Thorben 466) achter zich, die het reservekampioenschap op haar naam zette. De correct gebouwde Hylkje, die gefokt en in eigendom is van A.O. Dekker uit Bakkeveen, zweefde rondje na rondje door de baan en liet daarbij een heel krachtig achterbeen zien in draf. De jury was het snel eens en maakte haar algemeen kampioen van de fokdag.

Fraucke kampioen merrieveulens

De zonnige en warme middag van fokvereniging Ta it Bihâld en de Hynstedagen trapte af met het kampioenschap merrieveulens. Een dag eerder kregen zeven merrieveulens een oranje lintje aangehangen, de beste vier mochten zich nogmaals presenteren tijdens de kampioenskeuring op zaterdag. De luxe Fraucke fan Suudmerra (Jorke 532 x Haike 482) van L. & T. de Vries-Bouma uit Sumar stal de show en werd gekroond tot kampioen. Juryvoorzitter Jan Hellinx gaf complimenten voor Fraucke haar luxe opdruk, rijke front en haar gemak en souplesse in draf. Het reservekampioenschap was voor de langgelijnde Dycke Jildau fan Boarnwert (Jeppe 537 x Jurre 495) van J.T. van der Kooi uit Bornwird die makkelijk kon stappen en krachtig door de baan draafde.

Ferre beste hengstveulen

Bij de hengstveulens werden op vrijdag 12 eerste premies uitgedeeld en ook hier werden vier jonge heren uitgenodigd om zich opnieuw te laten zien in de kampioensring. De jonge Menso 542 Ferre H. (Menso 542 x Alwin 469) van S. Haveman uit Noordbergum kreeg het kampioenslint omgehangen nadat hij in draf vol souplesse en gedragenheid het terrein aan de Sumarreheide had verkend. Als reservekampioen mocht Douwe fan de Rijp (Elger 536 x Bartele 474) van A. Kappert uit Ferwert opstellen. Het was dubbel feest voor A. Kappert want zijn Douwe werd ook uitgeroepen tot het beste veulen uit een stamboek- of veulenboekmerrie.

Met kop en schouders

Voor het jeugdkampioenschap mochten vier merries in de baan verschijnen; twee enters en twee twenters. Juryvoorzitter Jan Hellinx was goed te spreken over de jonge dames. ‘Het zijn fijne paarden die we hier zien, goedgebouwde enters en hele rassige twenters.’ Toch was er een jonge merrie die er wat betreft de jury met kop en schouders bovenuit stak; zowel in de stap als de draf en dat was Corina fan Oostenburg (Jehannes 484 x Norbert 444) van A. de Hoek uit Drachtstercompagnie. ‘Ontspannend stappend en met een ruim weggezet voorbeen en sterk achterbeen in draf’, luidde het commentaar. Reservekampioen werd de complete en rastypische Welmoed fan ‘e Horne Zathe (Tiede 501 x Norbert 444) van familie de Boer uit Stiens die een ruime taktmatige stap en mooie balans in draf liet zien.

Hoge kwaliteit

Bij de driejarige merries was het spannend wie er met de kampioenstitel vandoor zou gaan, de jury moest even in beraad om tot een einduitslag te komen. ‘We hadden wat tijd nodig, er was veel discussie; maar dat betekent dat de kwaliteit hoog is en het dichtbij elkaar ligt’, aldus Sabien Zwaga namens de jury. ‘Twee paarden sprongen er voor ons uit en zijn eigenlijk niet te vergelijken, beide goed stappen en draven, de een heel rastypisch, de ander hoogbenig en modern gebouwd.’ Het erelint was voor Tea S.E. Ster (Auwert 514 x Thorben 466) van S. Elzinga uit Oudega, reservekampioen werd Troefke fan Beintemahûs Ster (Boet 516 x Jehannes 484) van J. de Boer uit Sibrandahûs. In totaal kregen vier driejarige merries een Ster met een eerste premie; ook Tytsje fan ’t Suvelstjelpke Ster (Ulbrân 502 x Thorben 466) van G. Wiersma uit Bornwird en Twirre fan Siegerstate Ster (Dedmer 519 x Jurre 495) van B. Dol uit Holwerd mogen zich nogmaals presenteren op de Centrale Keuring in September.

Krachtig draven

Vier oudere merries mochten terugkomen voor het kampioenschap, twee Stermerrie en twee Kroonmerries. Jurylid Jan Hellinx was zeer te spreken over de merries. ‘Het zijn allen rassige paarden, die goed stappen en makkelijk draven. De verschillen liggen dicht bij elkaar bij deze kwaliteitsmerries.’ De sterk gebouwde Hylkje fan ’t Kroese Beamke Kroon AA (Jurre 495 x Wierd 409) van A. O. Dekker uit Bakkeveen draafde heel krachtig naar de kampioenstitel en liet daarmee de soepele reservekampioen Moed fan ’t Hoogeland Ster (Alwin 469 x Pier 448), gefokt door J.W.G.T. Weterings uit Uithuizen en in eigendom van Westra-Tichelaar, achter zich.

Bron: KFPS