Keuren in Australië: veulenkampioenen van Maiko 373

Gisteren leverde de keuring in Australië voor twee veulens van Maiko 373 een eerste premie en kampioenlinten op. Merrieveulen Black Wattle of Shepherds Hill (Maiko 373 x Toa) werd dagkampioen. Juryleden Sabien Zwaga en Ester Reen maakten hengstveulen Blinky Bill of Shepherds Hill (Maiko 373 x Hotse d.V.) reserve algeheel kampioen.

Het eerste hengstveulen kreeg meteen een eerste premie en werd reserve dagkampioen. Blinky Bill was een langgelijnd, hoogbenig veulen met een goede romprichting. ”Hij beschikte over een lange hals en een edel hoofd, stapte kordaat en draafde met de schoft omhoog.” Bij de merrieveulens kreeg Black Wattle niet alleen een oranje lint, maar ook het kampioenslint omgehangen. Het rastypische veulen bezat veel front, was langgelijnd en hoogbenig en met een goede bovenlijn. ”Ze stapte vlot en met veel lichaamsgebruik en draafde met veel souplesse.”

IBOP

Maik van Berkley Ster AA (Alwin 469 x Aan 416) haalde de hoogste score met 78,5 punten in de IBOP. De vijfjarige hengst werd goed gepresenteerd, stapte ruim en taktmatig en ging heel mooi met veel lichaamsgebruik door de wendingen. In draf liet hij een goed achterbeengebruik en mooi voorbeengebruik zien. ”Bij het halsstrekken volgde hij mooi de hand”, voegt Sabien Zwaga nog toe. Op de keuring was er voor Maik ook een Ster. ”Aan de hand liep hij wat van het achterbeen af en mocht wat meer souplesse laten zien, maar de cijfers van de IBOP hebben we bij de beoordeling meegenomen”, aldus de jury. ”Een hengst met veel rasuitstraling door zijn lange hals en veel behang. Hij is mooi langgelijnd met een lang voorbeen, goede romprichting en heeft royale hoeven.”

Twee sterren bij opname

Bij de opnames werd de vierjarige Amaris Rising Star Friesians (Leendert of BellaBella Donna x Ulbert 390) Ster verklaard met een tweede premie en op kop van haar rubriek geplaatst. ”Ondanks een matige IBOP, viel ze meteen op door haar evenredige, sterke bouw met veel rasuitstraling en een tikje overconditie. Ze bezat een royale schouderpartij, sterke lendenen en een goede kruisligging” geeft Sabien Zwaga aan. ”Ze stapte taktmatig met veel lichaamsgebruik en een voldoende krachtig achterbeen. In draf kon ze iets meer oprichting laten zien.”

Ster met een tweede premie was er ook Velvet Soap of Shepherds Hill Ster (Teun 505 x Reinder 452), die twee jaar geleden nog uitgeroepen werd tot jeugdkampioen. ”Ze groeide uit tot een jeugdige merrie met een edel hoofd die iets meer lengte in de hals zou mogen hebben. Ze is voldoende langgelijnd met een goede bovenlijn waarbij ze wat opwaartser gebouwd mocht zijn. Haar stap was vlijtig en ze draafde voldoende krachtig.”

Bron: KFPS