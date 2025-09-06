Keuren in Canada: driejarige Vronie (Omer 493) eerste premie Ster én kampioen

De driejarige Vronie A.L. Ster (Omer 493 x Beart 411) is op de keuring in Olds, Alberta Canada uitgeroep tot algeheel kampioen. Juryleden Jolanda Slootjes en Willem Sonnema maakten de driejarige Sterruin Vince M Ster (Auwert 514 x Norbert 444) algeheel reservekampioen.

De hoogbenige Vronie was de enige merrie die bij opname een Ster kreeg en ook nog een Ster met een eerste premie. De door Ate Leijendekker gefokte Vronie is een halfzus van Gosse 526 en werd als twenter in 2024 jeugdkampioen op de fokdag Midden Nederland en is in eigendom van Ayrshire Stables. “Vronie bezit een lange nek en goede halsvorm, en heeft een goede romprichting. Haar bovenlijn is sterk, ze heeft een lang, wat hellend kruis. De stap toonde buiging en ruimte met een goed naar voren grijpend voorbeen. De draf toonde veel buiging in het achterbeen en toonde afdruk en een goed zweefmoment”, beschrijft Jolanda Slootjes. Voor een eventuele verhoging naar Voorlopig Kroon zal Vronie naar de CK in de VS afreizen.

Twee eerste premie veulens

Bij de veulens konden de juryleden tweemaal een eerste premie kwijt. Hengstveulen Douwe M (Kanne 534 x Norbert 444), gefokt en in eigendom van Kees en Annie Muilwijk, en merrieveulen Florinda MS (Omer 493 x Wobke 403) van Marita Floryn kregen een oranje lintje en werden zo ook kampioen hengst- en merrieveulens.



“Douwe is een goed ontwikkeld hoogbenig veulen met een goed gevormde hals. De romprichting viel positief op en het hengstveulen had een goede bovenlijn en een iets gehoekt achterbeen. De stap was vlijtig, iets kort, maar wel met veel buiging. In de draf toonde hij buiging en afdruk met een mooie zelfhouding.”



“Florinda viel op met een zeer edel hoofd, inclusief een deukje in het neusbeen en een lange, goed gevormde verticale hals. Het veulen liet veel front zien, waarbij de aansluiting van de rug naar de lenden iets sterker zou mogen. Het beenwerk was fijn en van goede kwaliteit”, zo lichtten de juryleden toe. “Haar stap was vlot, mocht wat ruimer, haar draf heeft veel souplesse en afdruk.”

Twee Sterruinen

De driejarige Tim M Ster (Teun 505 x Anders 451) en Vince M Ster (Auwert 514 x Norbert 444), beide gefokt door Kees en Annie Muilwijk, verdienden een Ster. “Tim had wat een lang hoofd, een lichte hoofd-halsverbinding en een goed gevormde, horizontale hals. De ruin van Christine King bezat een een sterke bovenlijn en brede lendenen en een positieve romprichting. De stap was makkelijk en ruim met een goede schoudervrijheid. De draf was ruim en toonde een goed ondertredend achterbeen maar hij zou daarin wat beter kunnen schakelen.”



De eveneens driejarige Vince, in eigendom van Gerard en Caio Paagman, kreeg ook een Ster tweede premie en werd uitgeroepen tot reserve dagkampioen. “Vince heeft een goede rasuitstraling, ondanks het iets lange hoofd, met een lange goed gevormde verticale hals. De rug was sterk en de lendenen iets strak, hij bezat een goed kruis, goede romprichting en beenwerk van goede kwaliteit. De stap was tactmatig maar zou wat ruimer mogen. De draf daarentegen was met veel zelfhouding, afdruk, zweefmoment en souplesse.”

Bron: KFPS