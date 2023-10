Keuren in de VS: vierjarige Lysanne Ster (v. Jurre 495) kampioen

Op de keuring in Queen Creek, Amerika, wezen juryleden Popke van der Meulen en Willem Sonnema de vierjarige Lysanne Ster (Jurre 495 x Uldrik 457) aan als dagkampioen. Het reserve algeheel kampioenschap ging naar de vijfjarige L. Guinevere.X Ster (Hessel 480 x Monte 378).

De algeheel kampioen en de reserve kampioen kwamen beiden uit de klasse vier jaar en oudere veulenboekmerries en kregen beiden een Ster met een tweede premie. De in Zweden gefokte Lysanne, in eigendom van Lindsey Jean, is een merrie met rasuitstraling, beschrijft Popke van der Meulen. ”Ze heeft een goede bovenlijn, stapt makkelijk en heeft een draf met souplesse en zweefmoment.” L. Guinevere.X is gefokt en in eigendom van Adrienne Xagoraris en mocht wat edeler in het hoofd, maar bezit voldoende ras en heeft een goede bovenlijn. ”Haar stap is voldoende, maar mocht iets ruimer. In haar draf heeft ze voldoende zweefmoment.”

Stermerrie en Sterhengst

Queen Creek was de laatste keuring in de serie in circuit 3 voor de beide juryleden. Naast beide kampioensmerries die Ster werden, verdiende ook de zesjarige Famke (Norbert 444 x Tsjalle 454) een Ster met een tweede premie. Famke is gefokt door Pier en Darlene van der Hoek en in eigendom bij Janet en Jeffery Corbin. Een Ster was er ook voor de vierjarige hengst Jente van de Lits Ster (Jurre 495 x Haitse 425), gefokt door Albert Minkema en in eigendom van Wendy Morris-Tank.

Bron: Phryso