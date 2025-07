Keuren in Duitsland: Rieka Kroon (Ulbrân 502) en fokdagkampioen

Afgelopen zaterdag ging het keuringsseizoen in het Duitse Klötze van start. De vierjarige Rieka vom Friesenhof Altmark Kroon AA (Ulbrân 502 x Jouwe 485) werd eind van de dag tot dagkampioen gekroond. Juryduo Jan Hellinx en Willem Sonnema maakten de kersverse driejarige Stermerrie Tanja vom Friesenhof Altmark Ster (Omer 493 x Alwin 469) tot reserve algeheel kampioen.

Beide kampioenen zijn gefokt door Detlef en Petra Elling, de kampioen Rieka is vanaf veulentijd in het bezit van Alexa en Bettina Unger. Vorig jaar haalde ze als driejarige haar Sterpredicaat met een tweede premie, dit jaar werd ze met haar fraaie rastype en sterke draf voorzien van een eerste premie en na een tweede ronde ook Voorlopig Kroon. In juni wist Rieka in een IBOP menproef al 77 punten te scoren waarmee ze op de keuring gelijk definitief Kroon werd. Een prachtige promotie met als kers op de taart ook nog het fokdagkampioenschap.

Twee driejarigen Ster

Als secondante in het kampioenschap kwam naast Rieka haar vroegere stalgenoot, de driejarige Tanja vom Friesenhof Altmark Ster (Omer 493 x Alwin 469) te staan. De merrie van Sebastian Schiller was één van de twee driejarigen die een Ster met een tweede premie verdiende en wist met name in haar draf te imponeren. De andere driejarige met een Ster was Tara Ster (Tiede 501 x Epke 474) van Gerhard Drebenstedt.

Jeugdkampioen en beste veulens uit stal Friesenhof Altmark

Fokkersfamilie Elling nam zelf ook nog kampioenstitels mee naar huis. De beide gepresenteerde twenters, Zoe vom Friesenhof Altmark (Tjebbe 500 x Pier 448) en Yfke vom Friesenhof Altmark (Auwert 514 x Alwin 469), kregen beiden een eerste premie waarbij Zoe werd uitgeroepen tot jeugdkampioen. Ook de beide kampioensveulens kwamen uit de Friesenhof Altmark-stal. Ete vom Friesenhof Altmark (Jorke 532 x Teun 505) was het beste hengstveulen. Emma vom Friesenhof Altmark (Arent 515 x Alwin 469) – een halfzus van reserve algeheel kampioen Tanja en twenter Yfke – kreeg het kampioenslint omgehangen als beste merrieveulen.

Bron: KFPS