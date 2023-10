Keuren in Italië: 12-jarige Lobke Ster en kampioen

Onlangs waren juryleden Annemieke Elsinga en Dik Brummel in Italië voor een keuring met zo’n 25 veulens en paarden. Ze maakten de 12-jarige Lobke fan ‘e Telstarzathe Ster (Doaitsen 420 x Onne 376) Ster en algeheel dagkampioen.

Bij de drie jaar en oudere merries konden de juryleden twee Sterren toewijzen, waarvan Lobke er één was. De rastypische en duurzame Lobke, gefokt door R. Tel in Drogeham en in eigendom van Flavio Vigolo, mocht iets sterker in de bovenlijn, beschrijven Annemieke Elsinga en Dik Brummel. ”Ze heeft een goede actieve stap en in de draf maakt ze veel houding en heeft ze een krachtige achterhand.” Lobke werd Ster, kampioen bij de merries, én dagkampioen.

Vierjarige Lente Ster

De tweede Ster was voor de vierjarige Lente Applonia Ster (Tjebbe 500 x Lolke 371) die promoveerde van stamboek naar Ster. Lente, gefokt door June Lindeman en in eigendom van Barbara Bibello, is goed gebouwd en heeft een sterke bovenlijn. ”Ze heeft een ruime actieve stap, met een ruime draf waarin ze wat meer souplesse mocht tonen”, aldus de juryleden.

Sterhengst Hoppe

Bij de hengsten werd er van de vijf één Ster verklaard: Hoppe fan ‘e Klaai Ster A (Tsjalle 454 x Tjalbert 460). De vijfjarige hengst, gefokt door A. Dijk en mw. S. Holwerda en in eigendom van Chiara Meneghetti haalde ‘s morgens 74 punten in zijn keurige IBOP onder het zadel. Hoppe heeft veel ras, een goede voorhand, een correcte bovenlijn en positieve kruisligging. ”Zijn stap is ruim, de draf krachtig met veel zelfhouding en souplesse.” Een eerste premie werd verdiend door de twenterhengst Sander Le Grand Noir (Boet 516 x Alwin 469) die indruk maakte met zijn rastype en correcte stap en draf.

Merrieveulen Xena kampioen

Bij de veulens ging het kampioenschap naar merrieveulen Xena aan de Kust (Matthys 504 x Reinder 452). ‘Een rastypisch veulen met een correcte bouw’, zo zagen de juryleden. ”Ze heeft in draf veel houding en een goede balans.”

Bron: Phryso