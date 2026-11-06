Keuren in Zwitserland: Mina Kroon en kampioen

In het Zwitserse Dielsdorf werd eind oktober de zesjarige Mina fan ’t Eare Kroon AAA (Jehannes 484 x Pier 448) Kroon en fokdagkampioen. Mina is gefokt en in eigendom van Sandra Ehrensperger-Aeschlimann en presenteerde zich in de klasse met Stermerries en haalde een eerste premie.

KFPS Door

Een royaal gebouwde merrie met veel statuur en een royale schouderpartij, aldus Manuel Gasseling. In beenwerk ziet ze veel kwaliteit zien. ”De stap is voldoende ruim en actief, in draf toont ze veel gedragenheid, lossigheid en veel kracht in het achterbeen. Daarbij kan ze makkelijk schakelen en blijft daarbij goed in balans.” Mina haalde twee jaar geleden al een AAA-score en 82 punten in haar menproef en daarmee werd ze aan het einde van de dag definitief Kroon verklaard en kampioen van de keuring.

IBOP

In de IBOP verschenen vier paarden aan de start. De hoogste score in de menproef was voor Theia da Monico Ster AA (Auwert 514 x Wytse 462) van Regula Monico, met een totaalscore van 78 punten. De sterke draf viel met name op, waarbij de vierjarige merrie veel souplesse liet zien en makkelijk kon schakelen en een goede houding had. Ook de galop was goed in balans en voldoende opwaarts.

Bij de rijproeven was de hoogte score voor Diemer van ’t Oost Ster AA (Haike 482 x Feitse 293), met een totaalscore van 79 punten. Hij liet een ruime, krachtige en zeer taktmatige stap zien en een makkelijk schakelende draf en veel impuls gedurende de hele verrichting. Tijdens de keuring kreeg de negenjarige Diemer, gefokt door de familie Jansma uit Makkinga en in eigendom van Melanie Andreani, een Ster met een tweede premie, waarmee hij zijn moeder Preferent maakte. Diemer is een ruin die goed in het rastype staat, en met name zeer correct gebouwd is. ”De stap was aan de hand net als bij de IBOP zeer ruim en krachtig’, licht Manuel Gasseling toe. ‘In draf liet hij een functionele presentatie zien.”

Hieke beste veulen, Zoe Ster

Bij de veulens kreeg merrieveulen Hieke (Hilbert 529 x Tiede ) van T. Hirt, een eerste premie. Ze staat goed in het rastype en heeft een lange verticale hals. ‘In beweging laat ze een stap met veel takt zien en een draf met een zeer goed zweefmoment. Daarbij toont ze ook veel kracht in het achterbeen’, beschrijft Manuel Gasseling.

De driejarige veulenboekmerrie Zoe da Monico Ster (Gosse 526 x Jehannes ) kon opgenomen worden met Ster 2e premie. Een merrie met veel statuur en rasuitstraling. In draf heeft ze een krachtig achterbeen maar

met name de ruime, krachtige en taktmatige stap viel ook hier positief op.

Bron: KFPS