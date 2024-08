Keuringen Denemarken en Noorwegen: Nane 492 en Mees 497 leveren kampioenen

Op de keuring in Denemarken op zaterdag 24 augustus is Mercedes af Fynbo Ster A (Nane 492 x Wylster 483) algeheel fokdagkampioen geworden. Het reservekampioenschap ging naar de driejarige Quincy RW (Yme 507 x Haitse 425) van Hessel Jan Oosterhof. In Noorwegen is de zesjarige Ivano Jede Ster AA (Mees 497 x Onne 376) van Ole Morten en Merete C. Myhre dagkampioen geworden. De door Stal Jede gefokte ruin kreeg van juryleden Piet Bergsma en Frans Smits een eerste premie.

De goed georganiseerde keuring in het Deense Billund kende ruim 40 inzendingen. Bij de oudere merries wist de grootramige en langgelijnde Mercedes van Helle Fynbo het kampioenschap binnen te halen. De vierjarige merrie kreeg een eerste premie en werd door juryleden Corrie Terpstra, Popke van der Meulen en Ellen van Gastel Voorlopig Kroon verklaard. “Ze kan goed stappen en heeft veel schakelend vermogen in draf”, beschrijft de jury. Als driejarige werd Mercedes in het stamboek opgenomen met een Ster tweede premie en werd toen reservekampioen.

Driejarigen

Als reserve algeheel kampioen werd de kampioen bij de driejarigen gekozen, Quincy RW (Yme 507 x Haitse 425). Ook Quincy, die gefokt is door R.A. Walters uit Zevenhuizen, werd Voorlopig Kroon. Haar toelichting luidde: “Quincy is jeugdig en correct gebouwd. Haar stap is ruim en taktmatig en ze draaft met een krachtig achterbeen en veel schoudervrijheid.”

In totaal kregen zes merries bij hun opname een Ster, waarvan twee met een eerste premie. Naast Quincy kreeg ook de driejarige en sterk stappende Sunshine af Fynbo Ster (Ulbe 506 x Haike 482) een Ster met een eerste premie. Bij de hengsten verdiende ook Jildert f Hyllested Østergaard Ster (Tsjalle 454 x Norbert 44) een Ster. Jildert is gefokt door Hessel Jan Oosterhof en in eigendom van Cecilie Houlind uit Skørping.

Jeugdkampioen Coco Chanel

Het jeugdkampioenschap ging naar het enige eerste premie veulen: merrieveulen Coco Chanel P.F. (Nane 492 x Jerke 434) van Pia Frank. “Een veulen met rasuitstraling en een draf met veel zelfhouding en een goed achterbeen gebruik”, lichtte de jury toe. Het reservekampioenschap was voor de luxe en langgelijnde eerste premie enter Welmoed f. Hyllested Østergaard (Gosse 526 x Wierd 409) van Hessel Jan Oosterhof. Ook de moeder van Welmoed (en grootmoeder van Sterhengst Jildert) liet zich verdienstelijk zien. De 20-jarige Odilia fan ‘e Suurdreed Model Preferent Prestatie AA (Wierd 409 x Oltman 317) – grootmoeder van Yme 507 – kreeg vanzelfsprekend een eerste premie op de keuring.

Keuring Noorwegen

De juryleden konden op de keuring van het Norsk Frieserforbund NFF aan één merrie het Sterpredicaat met een tweede premie kwijt. De 1.74 meter hoge en grootramige Goodbye from Friesianstable Ster (Epke 474 x Fetse 349) van Heidi Engan was daarmee de beste merrie van de dag. “De zesjarige Goodbye is evenredig gebouwd en liet een hele beste stap zien”, aldus de juryleden. Haar fokker Anneli Hansen maakte vanuit Denemarken de reis naar Noorwegen om de keuring te bezoeken.

Jeugdkampioen van Kees 531

Het jeugdkampioenschap ging naar het veulen met een eerste premie: Coby Camara fra Wolffsgård (Kees 531 x Alwin 469) gefokt en in eigendom van Heidi en Lara Marie Wolff uit Hommersåk. “Een veulen met ‘veel front, een sterke bovenlijn die in stap iets kort is en met veel bravour draaft.”

Bron: KFPS