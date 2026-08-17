KFPS: 18 hengsten aangewezen voor het Centraal Onderzoek

Op de derde voorrijdag zijn vandaag 18 jonge hengsten aangewezen voor het Centraal Onderzoek (CO). Zij mogen zich op dinsdag 1 september melden in Exloo voor de 70 dagen durende test. Twee hengsten mogen zich op die dag nog presenteren voor hun derde voorrijdag en maken nog kans om te mogen aansluiten bij het CO.

KFPS Door

De HKC, bestaande uit Corrie Terpstra-van der Meer, Popke van der Meulen en Ellen van Gastel, en de verrichtingsjury, met Gotien Sipsma en Jos van der Wal, kregen op het Hippisch Centrum 38 hengsten te beoordelen voor de derde voorrijdag. De hengsten werden voornamelijk twee-aan-twee in alle rust gepresenteerd waarbij HKC juryvoorzitter Corrie Terpstra – van der Meer het resultaat aan het eind van de presentatie meegaf aan de eigenaren/hengstenhouders.

De jonge hengsten hadden ten opzichte van de eerste en tweede voorrijdag duidelijk progressie gemaakt, zo signaleerde trainingsleider Johan Hamminga die de begeleiding van de ruiters en amazones en hun paarden op zeer deskundige wijze op zich nam. Met de aanbevelingen van Johan Hamminga en de HKC kunnen de hengsten hun opleiding vervolgen waardoor er een soepele aanlevering op 1 september naar het CO zal zijn.

12 verschillende vaders

De 18 hengsten zijn afkomstig van 12 verschillende vaders, waarbij een flink aantal nog geen goedgekeurde zonen heeft. Bij de aanwijzing van een aantal hengsten heeft de afstamming ook mede een rol gespeeld en is dit ook door HKC juryvoorzitter Corrie Terpstra – van der Meer aangegeven.

Herre 524 en Auwert 514 hebben met drie zonen de meeste hengsten door, gevolgd door twee zonen van Meinte 490 en Hilbrand 525. Ook Wolter 513, Gosse 526, Beant 517, Tymen 503 en Dedmer 519 hebben een zoon afgevaardigd in het CO.

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Bron: KFPS