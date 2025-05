KFPS: Acht sterren op locatiekeuring Sintjohannesga

Gisteren werd op Stal fan de Kadyk in Sintjohannesga de eerste KFPS locatiekeuring van 2025 gehouden. Daar kregen drie merries een Ster met eerste premie en vier merries werden gewaardeerd met een Ster tweede premie. Daarnaast ontving één hengst het Sterpredicaat van juryleden Manuel Gasseling, Ellen van Gastel en Piet Bergsma.

Vere T. van Sessing Ster (Omer 493 x Jouwe 485) van fokker Familie Tanck was niet de grootste uit haar groep. “Ze is goed in verhouding, met een positieve romprichting en een sprekend hoofd. Haar hoofd-hals aanzet is ietsje zwaar, ze heeft een goede halsvorm en een correcte, sterke bovenlijn. Haar kruis heeft veel lengte, ze heeft correct beenwerk, stapt ruim en actief en heeft een draf met veel ruimte in het voorbeen, waarbij ze veel houding maakt, veel balans heeft en gemakkelijk kan schakelen”, vertelt jurylid Manuel Gasseling over de merrie.

Tjitske Elvira Ster meest complete merrie

Tjitske Elvira Ster (Teun 505 x Andries 415) van Siebrand Haagsma kwam met haar Ster eerste premie op kop van de tweede klasse met driejarigen. “Het meest complete plaatje. Langgelijnd, goed in verhouding en met een voldoende sprekend hoofd. Ze heeft een verticale, lange hals en een correcte bovenlijn. Haar stap is voldoender ruim met takt. Voor het mooie zou haar achterbeen wat meer kunnen aansluiten. In draf zien we heel veel zweefmoment en kanz e heel makkelijk schaleken, ze loopt met veel gedragenheid door de baan.”

Unique fan Sweach Ster

Tweede in deze rubriek was Unique fan Sweach Ster (Omer 493 x Andries 415). Een langgelijnde merrie die goed in het rastype staat en een sprekend hoofd heeft met een verticale hals met goede lengte, zo luidde de jurytoelichting. “Ze heeft een correcte bovenlijn met een goed kruis en royale hoeven. Haar stap is actief met voldoende ruimte en kracht. In draf maakt ze een goede houding en laat ze veel buiging in het achterbeen zien en ze komt makkelijk tot dragen.” Een tweede Omer 493-dochter, Tineke Jody K. (mv. Tsjerk 328) werd Ster met een tweede premie.

Vier jaar en oudere merries

Twee vier jaar en oudere merries kregen een Ster met tweede premie: Sanne fan d’ald Loop Ster (Teun 505 x Beart 411) en Rely fan Hylpen Ster (Teun 505 x Wierd 409). Laatstgenoemde maakte haar moeder Barber van Hylpen Kroon Sport Prestatie hiermee ook Preferent.

Eén promotie, één Ster-hengst

Promotie was er voor de vierjarige stamboekmerrie Rienetta fan de Klaster Ster (Bastiaan 510 x Stendert 447) die het Sterpredicaat met een tweede premie in ontvangst mocht nemen. Daarnaast werd de vierjarige hengst Riemer U. van de Sprong Ster (Markus 491 x Sjerp 446) Ster verklaard.

Bron: KFPS