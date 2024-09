KFPS: Alwin 469-dochter Frida von der Halde Ster A kampioen van Schotland

Op de KFPS keuring in Schotland is de zevenjarige Frida von der Halde Ster A (Alwin 469 x Beart 411) afgelopen zaterdag Ster en kampioen geworden. De reservetitel viel ten deel aan de driejarige Sansa of FS Ster (Waander 512 x Fabe 348). Op diezelfde dag werd de driejarige Sari von Greifenstolz (Nane 492 x Bartele 472) op de keuring in Duitsland Voorlopig Kroon en kampioen.

De kampioen van Schotland is modern, langgelijnd en heeft een sterke bovenlijn. In stap liet ze veel lichaamsgebruik zien. Voor de keuring liep de merrie van Janine O’Connor met 75 punten een goede IBOP onder het zadel. Ze toonde een meewerkend karakter en combineerde dat met een taktvaste stap die actiever mocht, een draf met veel zweefmoment en een galop waarbij ze meer ruggebruik mocht laten zien.

Sanda waardeert zich op in draf

Reservekampioene Sanda is iets klein en beknopt, maar heeft veel uitstraling met een lange hals, een edel hoofd en een helder oog. “Ze waardeerde zich in draf sterk op. Ze had een actieve, ruime stap en een draf met veel takt en veel vouw in het achterbeen”, aldus Sabien Zwaga, die samen met Ester Reen de jurycommissie vormde.

Zeven veulens, één eerste premie

Van de zeven veulens kreeg er één een eerste premie. Het merrieveulen Astrid of FS (Kees 531 x Jouwe 485) is een modern, langgelijnd en hoogbenig veulen met ene goede bovenlijn en een goede romprichting. “Ze stapte actief met veel souplesse en had veel zweefmoment in draf”, aldus Zwaga. Bij de hengstveulens werd Belvedere of FS (Hercules x Sjaard 320) kampioen.

Sari kampioen van Duitsland

Op de keuring in het Duitse Baar werd Sari von Greifenstolz door juryleden Popke van der Meulen en Ellen van Gastel Voorlopig Kroon en kampioen gemaakt. Zij is een dochter van de bekende sportmerrie Cecilia von Greifenstolz Model Sport AAA. “Een jeugdige merrie met veel rasuitstraling de goed gebouwd is. Ze stapt ruim en actief end draaft met veel souplesse en een krachtig achterbeen gebruik”, aldus Van der Meulen.

Bente reservekampioen

De achtjarige Bente van de Oudekleefsebaan Ster A (Alwin 469 x Fabe 348, fokker familie van Rossum) werd reservekampioen. Ze scoorde 75,5 punten voor haar IBOP. “Een langgelijnde merrie met een lange hals en veel rastype. Ze heeft een gedragen draf en een actief achterbeen.”

Minerva en Limke maken moeder Preferent

In Baar scoorde de vierjarige Minerva van Bungarten Ster AA (Elias 494 x Ludse 305) 77 punten in de IBOP en werd in het stamboek opgenomen met een Ster tweede premie. Haar halfzus Limke van Bungarten Ster (Felle 422 x Ludse 305) maakte promotie naar Ster met een tweede premie. Met deze twee Sterren werd hun moeder Wubbigje Ster Sport A ook Preferent verklaard.

Twee Ster ruinen

Van de drie ruinen op de keuring kregen er twee een Ster. Silvér von Lungau Ster (Auwert 514 x Beart 411) werd Ster met een tweede premie en Reitze fan ‘e Nije Pleats Ster (Menne 496 x Olof 315) werd Ster met een eerste premie. De tweede premie twenter Theresia van Bungarten (Wolter 513 x Epke 47)

Drie kampioenen

Voor Vanessa Bungarten verliep de keuring uiterst succesvol. Ze had met het tweede premie veulen Ciaràn van Bungarten (Tjebbe 500 x Omer 493) de kampioen van de hengstveulens, met Belle Chloe van Bungarten (Herre 524 x Gerben 479) het enige eerste premie veulen én de kampioen van de merrieveulens en met de tweede premie twenter Theresia van Bungarten (Wolter 513 x Epke 47) ook nog eens de jeugdkampioen.

Bron: KFPS