KFPS: Benoemingen in inspectie en jury

Het KFPS-bestuur heeft recent een aantal nieuwe mensen benoemd in de inspectie en de exterieurjury. Deze benoemingen zullen bij de aankomende ledenraadsvergadering voorgelegd worden. In de inspectie zijn Jan Hellinx en Corrie Terpstra benoemd.

De uit België afkomstige Jan Hellinx is de eerste KFPS-inspecteur die niet van Nederlandse origine is. Hij maakt sinds 2000 deel uit van het KFPS-jurycorps, waarin hij onder meer ook het lineair scoren voor z’n rekening neemt. Jan Hellinx is al enige tijd als aspirant betrokken bij de inspectie. Corrie Terpstra jureert bij het KFPS sinds 1996. Ook zij behoort tot de juryleden die belast is met het lineair scoren.

Vacatures 2020

Met de benoeming van Corrie Terpstra en Jan Hellinx wordt voorzien in de vacatures die in 2020 ontstaan, na het vertrek van Louise Hompe en Jaap Boersma. Louise Hompe stopt na de komende Hengstenkeuring als inspecteur maar blijft bij het KFPS betrokken als jurylid. Jaap Boersma beëindigt z’n inspecteursschap na het Centraal onderzoek van volgend jaar.

Exterieurjury

In de exterieurjury zijn benoemd, Manuel Gasseling, Wieneke Blom en Peter de Meulmeester. Alle drie de nieuwe juryleden hebben de afgelopen drie jaar het interne opleidingstraject met succes doorlopen.

Verrichtingsjury

Ester Reen, die sinds 2006 bij het KFPS deel uitmaakt van het jurycorps, is toegevoegd aan de verrichtingsjury, waarin ze belast wordt met de beoordeling van de IBOP-tuigpaardenproeven. Ze is in deze rol de opvolgster van de afgelopen zomer gestopte Haike van der Meulen.

Bron: KFPS