KFPS benoemt Marijke Akkerman tot algemeen directeur

Het bestuur van het KFPS heeft Marijke Akkerman per 1 januari 2022 benoemd tot haar algemeen directeur. Vanaf afgelopen juli vervulde Akkerman al de taak van waarnemend directeur en heeft ze zich kandidaat gesteld in de officiële sollicitatieprocedure voor de functie van algemeen directeur.

Akkerman is de afgelopen vijf maanden gegroeid in haar rol en heeft praktische invulling weten te geven aan de cultuurwaarden van het KFPS: verbondenheid, betrouwbaarheid, respect en professionaliteit. Het bestuur heeft dan ook alle vertrouwen in Marijke.

Verantwoordelijk voor invullen van strategie en beleid

Marijke Akkerman werkt al 10 jaar voor het KFPS. Eerst als PR- en communicatiemanager, daarna als waarnemend directeur en straks als directeur. Daarmee heeft ze de verantwoordelijkheid voor onder andere verenigingszaken, zal ze zorgen voor de verbinding met de verschillende geledingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigt ze het KFPS en is ze verantwoordelijk voor het invullen van de strategie en het beleid van het KFPS. Dat zal ze binnen het MT samen met Nynke Bakker, manager stamboekzaken en financiën, en Greetje Swart, manager keuringszaken op zich nemen en samen met de medewerkers tot uitvoer brengen.

Bron: Horses.nl/KFPS