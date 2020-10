‘KFPS-bestuur onder curatele’ – Extra ledenraad na vertrek Wieling

Zaterdag 3 oktober vergadert de ledenraad van het KFPS in Emmeloord met de overgebleven leden van het bestuur van het Friese stamboek. Een dergelijke extra ledenvergadering is hoogst ongebruikelijk. Gisteren stapte voorzitter Wiebe Wieling op, na een zomer met veel overleg en onduidelijkheid over de koers en vooral discussie over het beleid omtrent de goedkeuring van de stamboekhengsten.

De Leeuwarder Courant meldt vanochtend dat het bestuur van het KFPS door de ledenraad feitelijk ‘onder curatele’ gesteld is. Er is enkele maanden geleden al gezegd dat er een driehoeksoverleg komt tussen hengstenkeuringsjury, stamboekkantoor en eventuele deskundigen, om omstreden goedkeuringen zoals in het verleden rondom Siert 499 en Boet 516 voortaan te vermijden. De invulling daarvan laat echter op zich wachten, terwijl het hengstenkeuringstraject in volle gang is.

Voorzitterschap

Ook wilde de ledenraad, het hoogste orgaan van de vereniging, dat het voorzitterschap van de hengstenkeuringsjury in andere handen zou komen. Dit is begin juli al aan het bestuur medegedeeld, maar inmiddels in het nieuwe Centraal Onderzoek in volle gang en zitten nog steeds ‘dezelfde hoofden onder de hoeden.’ Er zijn wel wat geplande aftredens dit jaar en volgend jaar.

Vertrouwen opzeggen

Ledenraadslid Janet van der Ark zegt in de Leeuwarder Courant: ,”We willen dat er voor 1 november een nieuwe hengstenkeuringscommissie komt. Zo niet, dan zeggen we het vertrouwen in het bestuur op.” De ledenraad wil het bestuur onder curatele stellen, zegt Van der Ark verder. Volgens de krant worden vandaag twee leden van de ledenraad aan het bestuur toegevoegd. Dit zal waarschijnlijk een soort tijdelijke ‘onder-curatele-stelling’ betekenen.

Bron: Leeuwarder Courant / Horses.nl