KFPS-bestuur opgeschaald met drie leden om onrust te bedwingen

De ledenraad en het bestuur van het KFPS zijn vandaag bijeengekomen in een buitengewone ledenraadsvergadering. Ook de hengstenkeuringsjury was aanwezig bij een deel van de beraadslagingen. Volgens het stamboek "zijn stappen gezet in het belang van de vereniging om te komen tot wederzijds vertrouwen." De relatie tussen bestuur en ledenraad stond enorm onder druk naar aanleiding van het beleid en de communicatie rondom de omstreden goedkeuring van Boet 516.

“Goede communicatie is het sleutelwoord” staat in het artikel op Phryso.com te lezen. Daaraan leek het de afgelopen tijd inderdaad behoorlijk te ontbreken. De afgelopen zomer “zijn er veel spanningen ontstaan tussen ledenraad en bestuur. Tijdens de vergadering heeft de hengstenkeuringscommissie haar verhaal gedaan van het goedkeuringsproces rond Boet 516.” Het was de eerste keer dat de voltallige ledenraad de inspectie te spreken kreeg over de goedkeuring van de hengst.

Niet onder curatele?

In de Leeuwarder Courant werd vandaag gesteld dat het bestuur ‘onder curatele’ gesteld zou worden. Dit is volgens Phryso.com (de nieuwswebsite van het stamboek) echter niet het geval. In het genoemde krantenartikel stelde ledenraadslid Janet van der Ark dat er twee mensen uit de ledenraad zouden aanschuiven bij het bestuur. Dat was wat bedoeld werd met de ‘curatele-stelling.’

Nog geen namen

Of er helemaal geen sprake is van curatele (of toezicht) is maar de vraag. Er worden namelijk wel drie leden aan het bestuur van de vereniging toegevoegd. Phryso.com schrijft: “op initiatief van de ledenraad is het besluit genomen om het bestuur op te schalen naar zeven leden. Na het voortijdig vertrek van voorzitter Wiebe Wieling eerder deze week bestond het bestuur nog uit vier leden. Er worden dus drie leden aan het bestuur toegevoegd. Deze uitbreiding wordt op korte termijn gerealiseerd.” Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe bestuursleden zijn, of ze uit de ledenraad afkomstig zijn en of de uitbreiding tijdelijk is.

Bron: Phryso.com / Horses.nl