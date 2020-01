KFPS-bestuur reageert op vragen ledenraad over cornage bij Boet 516

Het KFPS-bestuur heeft in een brief aan de ledenraad opheldering gegeven over de gang van zaken bij de goedkeuring van de hengst Boet 516 (v. Jouwe). Bij publicatie van het beoordelingsrapport bleek onlangs dat de hengst cornage heeft. De ledenraad had het bestuur eind vorige week gevraagd om te verduidelijken wat de afweging van de jury is geweest en hoe de uiteindelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Ook stelde de ledenraad vragen over DNA-onderzoek ten aanzien van cornage en vroeg zij om een gesprek over de gang van zaken bij het Centraal Onderzoek.

Extra onderzoek

Het KFPS-bestuur heeft haar volledige antwoord gepubliceerd op de website Pryso.com. Uit deze brief blijkt dat de hengst, zoals alle Friese hengsten die aan het verrichtingsonderzoek deelnemen, al bij het begin van het CO is getest op cornage. De afwijking aan de stembanden is toen geconstanteerd. Er is vervolgens gekozen voor extra onderzoek in Utrecht. De uitslag is uitgebreid door dierenartsen en jury besproken en er is besloten dat de hengst mocht blijven meedoen, maar wel een zeer goede verrichting zou moeten laten zien om goedgekeurd te kunnen worden. Ook de eigenaar was hiervan op de hoogte. Boet 516 was uiteindelijk de verrichtingstopper van 2019.

‘Volgens de regels’

De brief meldt: “Leden dienen zich te realiseren dat voor elke hengst een afweging wordt gemaakt ten aanzien van de mate waarin de sterke punten van een hengst de minder sterke punten compenseren. Een afweging waarin de jury autonoom, maar volgens de regelgeving, opereert. Het bestuur heeft vastgesteld dat het besluit van de jury niet in strijd is met de regelgeving.”

De gehele brief van het bestuur is hier te vinden.

