KFPS bundelt geannuleerde regiovergaderingen tot één centrale ledenvergadering

De twee KFPS-regiovergaderingen die eind november op het programma stonden – Midden en Noord – werden eerder deze week op het laatste moment geannuleerd vanwege een ‘ernstige situatie van onrust en onveiligheid’ binnen de vereniging. Na het plotselinge vertrek van Piet Bergsma, voorzitter van de Hengstenkeuringscommissie, kondigde het KFPS vandaag aan dat de geplande bijeenkomsten worden samengevoegd tot één centrale najaarsvergadering voor alle leden.

De nieuwe, gezamenlijke ledenvergadering vindt plaats op maandag 8 december bij Van der Valk Lelystad, aanvang 19.00 uur. Daarmee vervalt ook de regiovergadering Zuid, die eerst nog op de agenda stond voor die datum.

Aanmelden verplicht wegens zaalcapaciteit

Het KFPS benadrukt dat aanmelden verplicht is, ook voor leden die zich eerder al hadden opgegeven voor één van de regionale bijeenkomsten. De capaciteit in Lelystad is beperkt en het stamboek wil vooraf zicht hebben op het aantal aanwezigen.

De eerder gepubliceerde agenda en vergaderstukken blijven ongewijzigd en zijn via MijnKFPS te raadplegen.

