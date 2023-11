KFPS: De belangrijkste veranderingen van de eerste bezichtiging op een rijtje

Met de eerste bezichtiging voor de deur, waarin 348 jonge hengsten zich gaan vertonen, is het goed om even terug te kijken naar de wijzigingen in het reglement van de hengstenselectie. Afgelopen voorjaar is er een nieuw hengstenselectiereglement van kracht gegaan en daarmee verandert er wel wat tijdens de eerste bezichtiging.

De hengsten worden tijdens de eerste bezichtiging beoordeeld op exterieur (rastype, bouw en beenwerk) en beweging (drie basisgangen). Dit gebeurt middels een beoordeling op de straat en vervolgens in de kooi, waarbij alleen hengsten met een toereikend exterieur en beweging worden doorverwezen naar de kooi. Tijdens de eerste bezichtiging wordt de hengst lineair gescoord. Om voor doorverwijzing in aanmerking te komen, moet de hengst aan minimumeisen voldoen voor exterieur, beweging en stokmaat.

Nieuw

Nieuw dit jaar in het hengstenselectie reglement is de mogelijkheid om een hengst door te verwijzen naar de tweede bezichtiging maar (nog) niet Ster te verklaren. Ook bestaat de mogelijkheid om een hengst wel Ster te verklaren, maar niet door te verwijzen.

Wel Ster, geen doorverwijzing

Het kan zijn dat een hengst net voldoende punten behaald om Ster verklaard te worden, maar daarbij wel onvoldoende overtuigt in beweging, exterieur/beenwerk of afstamming. Dit kan dan reden zijn om de hengst niet door te verwijzen.

Geen ster, wel doorverwijzing

Om voor doorverwijzing naar de tweede bezichtiging in aanmerking te komen, wordt naast exterieur, beweging en stokmaat dus ook gekeken naar de afstamming en de mate van verwantschap aan de populatie. Dit kan positief meegewogen worden indien de hengst niet voldoet aan het Sterpredicaat.

Uitzonderlijk

Ook vanuit de tweede bezichtiging bestaat de mogelijkheid dat een hengst door mag naar de voorrijdagen, maar nog niet Ster is verklaard. Dit is dan wel bij hoge uitzondering, maar de hengstenkeuringscommissie mag interessante hengsten die nog niet voldoen aan de eisen voor het Sterpredicaat toch doorverwijzen naar de voorrijdagen. Tijdens de eerste voorrijdag worden deze hengsten opnieuw beoordeeld door de hengstenkeuringscommissie. Dan moeten het exterieur en de basisgangen wèl Sterwaardig zijn, anders kunnen de hengsten niet door in het traject.

Bron: Phryso