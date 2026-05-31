KFPS-directeur Lassche: ‘Veulens liefst snel chippen’

Mirjam Hommes
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

De halfjaarlijkse ledenraadsvergadering van het KFPS op 28 mei plaats had een uitgebreide agenda. Er is veel te doen in het stamboek en niet over alle lopende zaken konden besluiten worden genomen. Voor de leden is wellicht de oproep van directeur Henk Lassche nu het meest urgent: “Laat Friese veulens zoveel mogelijk chippen voor 1 juli.” Vanaf die datum is het stamboek namelijk (tijdelijk) niet meer bevoegd om zelf paspoorten uit te geven. Er is een administratieve oplossing, maar het KFPS doet liefst zoveel mogelijk zelf, voor 1 juli 2026 dus.

