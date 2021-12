KFPS discussieert over toenemende behoefte aan keuringen

De grote belangstelling voor het Friese paard over de hele wereld zorgt ervoor dat er meer vraag is naar keuringen in het buitenland. In februari organiseert het KFPS een inhaalkeuring in de Verenigde Staten en er staan ook keuringen in Mexico en Guatamala gepland. Dit kwam naar voren in een jurybijeenkomst van het KFPS op vrijdag 10 december.