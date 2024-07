KFPS: Dubbel Sport Elite predicaat voor Diesel Part

Met het dubbel Sport Elite predicaat komt de pas zevenjarige Diesel Part Ster Sport Elite AAA (Omer 493 x Tsjalke 397) – stamboeknaam Diesel fan Veldzicht – in het bijzondere rijtje bij Tjaarda 483 Sport Elite (Time 398 x Lolke 371) en Joppe Ster Sport Elite AAA (Maurus 441 x Jasper 366), die ook deze speciale prestatie neerzetten. "We hebben Diesel aangemeld voor het Verkort Onderzoek", aldus amazone Susan Wind.

In het voorjaar van 2024 behaalde hij drie sportpredicaten in drie disciplines én het Sport Elite predicaat in de dressuur. Afgelopen zondag was het Dubbel Sport Elite predicaat dan ook een feit. Onder het zadel van Susan Wind haalde Diesel een tweede prijs binnen op de subtopwedstrijd in Ruinen met een score van 61,397%. “Hoe hoger het niveau wordt, hoe beter hij het doet. Hij is slim en speelt met de oefeningen, je moet hem uitdagen”, vertelt Wind.

Liefst dressuur

De hengst is gefokt bij Armanda de Vries, waarna hij – in eigendom bij Stoeterij Galloper – onder de hoede van Wind kwam. Sinds dit voorjaar is Diesel in het bezit gekomen van Hamidreza Alaghebandian uit Dubai. Na Tjaarda 483, die voor het grootste gedeelte ook dubbel Sport Elite bij Susan werd, is Diesel de tweede die ze begeleidt in het mennen, het tuigen als ook in de dressuur. “De dressuur doet hij toch het liefst en dat kan hij ook het best. Hij heeft een hele fijne galop en ook met de series heeft hij weinig moeite.”

Verkort Onderzoek

Met de aanmelding voor het Verkort Onderzoek zal Diesel vooral in conditie gehouden worden in zowel het tuigen als de dressuur. “Hij heeft echt de veelzijdigheid van een Fries paard”, vertelt de amazone die twee jaar geleden nog met Diesel op CHIO Aken te vinden was waar ze optraden in de show. “Wie had toen gedacht dat hij na twee jaar dit zou hebben gepresteerd.” En het einde is wat Susan betreft nog niet in zicht. “Hij heeft zijn Sport Elite sneller bereikt dan ik had gedacht en daarmee zit mijn taak er eigenlijk ook op. Maar ik denk dat hij het in zich heeft om tot de Grand Prix te komen.”

Bron: KFPS