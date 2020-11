KFPS: Eindbeoordeling Centraal Onderzoek uitgesteld

De eindbeoordeling van het KFPS Centraal Onderzoek wordt een week uitgesteld en staat nu in de agenda op 21 november. Dit besluit is maandag 9 november genomen in samenspraak met de jury. Vorige week werd het Centraal Onderzoek stilgelegd, omdat er naar verluidt naarstig overleg is tussen ledenraad, bestuur en diverse hengstenhouders.

Er is de laatste maanden veel roering binnen het KFPS. Begin oktober stapte voorzitter Wiebe Wiebling op en in november stapten vice-voorzitter Geralt Pots en bestuurslid Sieneke Mekkes per direct op.

Lees ook:

Bron: Phryso/Horses.nl