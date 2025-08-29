KFPS: elf eerste premies op veulenkeuring Ede

KFPS
KFPS: elf eerste premies op veulenkeuring Ede featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Op de veulenkeuring van de Gebroeders van Manen in Ede kwamen gisteren 38 veulens, 23 hengstveulens en 15 merrieveulens in de baan. In totaal kregen er elf een eerste premie: acht hengstveulens en drie merrieveulens.

Door KFPS

Bij de hengstveulens kregen er acht een eerste premie, 12 kregen een tweede premie. Een oranje lint was er voor Dries van Brabantshof (Hilbert 529 x Hessel 480), Edo D van Stal de Vleut (Hilbrand 525 x Tymen 503), Eduard La Posthoorn (Tymen 503 x Markus 491), Douwe La Posthoorn (Jorke 532 x Markus 491), Fedde van stal Breuken (Hilbert 529 x Mennen 496), Fabe B. (Hilbrand 525 x Ait 410), Daley Kwint (Hilbrand 525 x Hessel 480), Frits L (Tymen 503 x Stendert 447).

Drie  merrieveulens kregen een eerste premie, tien gingen naar huis met een tweede premie. De eerste premie veulens waren Dieuwertje D (Matthys 504 x Wimer  461), Fardau K (Hilbert 529 x Matthys 504) en Djoeke van de Hogevalk (Jeppe 537 x Hessel 480)

Bron: KFPS

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like