KFPS: Extra Ledenraadsvergadering over ontstane situatie

Het KFPS laat weten dat op verzoek van de ledenraad een buitengewone ledenraadsvergadering is uitgeschreven op vrijdag 6 oktober. Dit naar aanleiding van het alsnog toelaten tot het Centraal Onderzoek van Nero van de Vosjes Ster (Ulbrân 502 x Fabe 348). En de berichtgeving daaromtrent, aldus het persbericht.

Donderdag 21 september was er overleg tussen KFPS waarnemend voorzitter Jan Veldhuis, penningmeester Miel Janssen en directeur Marijke Akkerman met de ledenraadsvoorzitter John Boot en Gerarda van Harten, voorzitter van de vertrouwenscommissie. Volgens het nieuwsbericht is dit gesprek “in goede sfeer verlopen”. Ook is het vertrek van voorzitter Tineke Schokker en vice-voorzitter Ella Wiersma besproken. Zij stapten op toen de Ledenraad liet weten een extra vergadering te willen beleggen. Daarnaast kwamen de impact van de bestuurscrisis op de vereniging en het stamboekkantoor aan bod en is gesproken over het werven van nieuwe bestuursleden.

Extra vergadering

De ledenraad had vragen bij de aanlevering van de hengst, die niet volgens de regels is verlopen. Het bestuur zegt dit besluit te hebben kunnen nemen omdat het binnen de zogenaamde ‘uitvoeringsbesluiten’ valt, niet de reglementen. Het bestuursbesluit leidde onder meer tot onrust bij andere inzenders, die aangeven zich wel altijd aan elke regel te moeten houden of doorgeschoven te worden naar een later moment. Een buitengewone ledenraadsvergadering kan bij het KFPS worden uitgeschreven wanneer minimaal tien ledenraadsleden hiervoor een verzoek indienen. Anders vergadert de ledenraad alleen op vaste momenten verdeeld over het jaar.

In De Paardenkrant van deze week leest u meer over de achtergronden van de bestuurscrisis bij het KFPS, die niet uitsluitend om de uitzonderingspositie van de CO-hengst draait.

Bron: Horses.nl / Phryso.com