KFPS: Formidabel dravende Jaakje pakt opnieuw de fokdagtitel op Terschelling

In 2024 stond ze ook al te stralen als fokdagkampioene van fokvereniging ‘et Hossefolk’ op Terschelling. Vorig jaar liet ze de eer aan stalgenoot Anna fan Wettersicht (v. Jehannes 484) en dit jaar stond de inmiddels zevenjarige Jaakje fan Wettersicht (Uldrik 457 x Tsjalle 454) wederom met de eresjerpen te pronken. De Kroonmerrie van Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen uit Follega wist zich tot een eerste premie te lopen in haar rubriek en mag naar de Centrale Keuring, alwaar ze een gooi kan doen naar het Modelschap.

KFPS Door

Jaakje liep op de keuring in Hoorn, Terschelling in de rubriek voor Kroonmerries. “Ze is een hele mooie merrie. Ze heeft een prachtige uitstraling en is sterk gebouwd. Ze toont zich nog mooi jeugdig en heeft goed beenwerk. Ze stapt voldoende, maar draaft formidabel, met veel houding en balans”, zo zei juryvoorzitter Willem Sonnema, die samen met Marissa Visser en Wieneke Waaijer-Blom jureerde. Jaakje kreeg een eerste premie, kreeg daarmee een ticket voor de CK en mocht naar de kampioenskeuring.

In de rubriek van vier- tot en met zesjarige stermerries liepen drie merries mee, waarvan bijschrijver Ukke van de Keizershoeve (Olgert 445 x Tsjalle 454), gefokt door B.J.A. Jonkman en D.E.J. Jonkman uit Mariënheem zich heel sterk liet zien en een eerste premie kreeg. De merrie is nu in eigendom van Age Okkema uit Siegerswoude en die is geen lid van de fokvereniging, waardoor deelname aan de kampioenskeuring voor deze aansprekende merrie uitbleef. Ook bij de zeven jaar en oudere Stermerries kwam geen kampioenskandidaat.

In de groep van vier jaar en oudere stamboekmerries voor Sterverklaring liepen twee merries mee waarvan de tienjarige Alina M (Tsjalle 454 x Ymte 407) Ster kon worden met een tweede premie. Alina M is gefokt door W. Meijer uit Peins en nu in eigendom van de broers Sil en Siem Rienks en Hillegonda Terpstra uit Midsland Terschelling. De merrie is rassig, heeft een aansprekend hoofd, lang schouder en voldoende sterke bovenlijn. Ze stapt ruim en tactmatig en draaft voldoende actief met een mooie houding en balans. De andere merrie in deze groep werd niet geprimeerd.

Driejarigen

De groep driejarigen bestond uit zeven paarden, waarvan twee niet geprimeerd werden, drie een derde premie kregen en twee merries Ster konden worden met een tweede premie. De eerste was Zonnebloem fan de Blonkhoeve Ster (Gosse 526 x Thorben 466), gefokt door J.W. van der Blonk-van Eldik uit Ommeren en nu in eigendom van Jacob op de Hoek uit Tjerkgaast. De merrie heeft goed beenwerk, een lang schouder en voldoende lange hals. Ze stapte voldoende en draafde met veel houding en een goede buiging in het spronggewricht. Ze kwam op de tweede plaats in de groep driejarigen.

Ze moest Yutta van de Oostkade Ster (Herre 524 x Epke 474) van A.J. van Zwol uit Waarland voor zich dulden. Yutta werd ook Ster met een tweede premie dankzij haar jeugdigheid, goede bovenlijn en technisch goede draf. Het bestuur van de fokvereniging besloot de driejarige Yutta van de Oostkade en de tienjarige Alina M ook een plekje in de kampioenskeuring te gunnen. Yutta schopte het hier tot algemeen reservekampioen.

Ruinen

Twee ruinen verschenen op de keuring in Hoorn. De ene, Pronkjuweel fan Wettersicht (Fonger 478 x Tsjalle 454), een halfbroer van de uiteindelijke fokdagkampioene was al eens eerder voor een jury geweest. Toen kon hij niet Ster worden en ook deze dag lukte het niet. Zijn stap was te beperkt.

De andere ruin, de vierjarige Tom fan ‘e Heesterdyck (Alwin 469 x Markus 491), gefokt en in eigendom van Danja Tersmette uit Hee imponeerde vooral sterk op zijn ras, bouw en beenwerk. Zijn cijfers waren daar voldoende, maar in de beweging mocht hij nog ietsje meer overtuigen. De juryleden besloten hem voorlopig ster te verklaren.

Goede jeugd

De keuringscatalogus telde dit jaar drie veulens. Allemaal merries waarvan twee van Yvonne Lamain uit Midsland. De merrieveulens Griet van de Irene Hoeve (Siebren 547 x Teeuwis 389) en Geeske van de Irene Hoeve (Siebren 547 x Nane 492), zijn vanwege het overlijden van Geeskes moeder samen opgegroeid bij Gerlinde B. fan Bangazathe, de moeder van Griet. Beide merrieveulens kregen een tweede premie.

Het derde merrieveulen, Iris fan Formerum (Martinus 539 x Gerben 479) kreeg een eerste premie. Dit veulen beet het spits af van de keuring en deed dat meteen goed. Het fokproduct van Arie Doeksen en Getje Pals uit Formerum heeft een sprekend hoofd en is goed ontwikkeld. Moeder Zara Birkemose blijkt goed te fokken want eventjes later kwam kwam haar tweejarige dochter Colet fan Formerum (Jehannes 484) in de baan en ook dit prachtige twenter kreeg een eerste premie en stond aan kop in haar rubriek.

Ze kreeg concurrentie van Coco Melissa K. (Hildwin 528 x Wytse 462) die net als Colet een heel sprekend hoofd heeft en ook sterk draaft. Ook dit twenter kreeg een eerste premie. Derhalve ontstond een heel mooi jeugdkampioenschap tussen de zusjes Iris fan Formerum en Colet fan Formerum, samen met Coco Melissa K. Het was al snel duidelijk dat de imponerende Colet met haar krachtige draf en prachtige verschijning de jeugdtitel naar zich toe trok.

Gebruiksrubrieken

De fokdag wordt jaarlijks afgesloten met enkele gebruiksrubrieken. De tuigrubriek, met vijf deelnemers kende in Sinkie fan ‘e Miedepleats (v. Jurre 495) gereden door Christian Prell een hele aansprekende winnaar. In de rubriek bestgaand rijpaard ging Dagmar van Dijk er vandoor met de winst. Zij reed de stermerrie Guusje van stal Terpstra (v. Tsjalle 454).

Bron: KFPS