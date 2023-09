KFPS geeft meer informatie over inteeltgroei

In een persbericht geeft het KPFS vandaag meer informatie uit het onderzoek naar de resterende genetische diversiteit van het Friese ras, dat momenteel bij WUR wordt uitgevoerd. In De Paardenkrant van deze en vorige week werd al melding gemaakt van het feit dat de inteeltgroei over de laatste generatie gestegen is en dat de Fokkerijraad zich daar zorgen over maakt. Tot nu toe was er niet breed gecommuniceerd over deze bevindingen, zelfs niet naar de ledenraad van het stamboek.

Op Phryso.com wordt nu wat meer verteld over het stamboomonderzoek dat als eerste onderdeel van het grote onderzoek is uitgevoerd. Uit deze stamboomanalyse blijkt dat de inteelttoename per generatie van het Friese paard momenteel 0,72% is. Dit is berekend over de periode 2013 t/m 2022. Over de jaren 2003-2012 was de inteelttoename 0,54%, een stukje lager dus. De afgelopen decennia (na de sluiting van het stamboek) was de inteelttoename vaak gevaarlijk hoog, vaak zelfs ver boven de 1% die door de FAO als ‘kritiek’ wordt aangeduid.

Voor paarden, dieren met een laag voortplantingsvermogen en een lang generatie-interval, geldt boven de 1% als kritiek, tussen 0,5 en 1% als bedreigd. De FAO ziet bij voorkeur dat de inteeltgroei onder de 0,5% blijft. Voor het Friese paardenras is het cijfer daar niet meer geweest sinds de sluiting van het stamboek in 1978.

Flessenhals en inteeltdepressie

Het Friese paard heeft in de loop van de geschiedenis een aantal keer op uitsterven gestaan. Een kleine groep dieren vormt de basis van de huidige Friezenpopulatie. Omdat al deze paarden afstammen van een smalle basis én omdat de populatie al 45 jaar geen bloed van buiten heeft gekregen, is de onderlinge verwantschap hoog. Dat geeft risico’s op erfelijke aandoeningen en op een zogenaamde ‘inteeltdepressie’ waarbij de paarden minder gezond, vruchtbaar en duurzaam zijn. Vandaar dat veel friezenfokkers de groei van de inteelt een belangrijke graadmeter vinden.

Inteelt, verwantschap en groei

Het is voor veel mensen een verwarrend verhaal. Het KFPS publiceert op haar stamboekpapieren altijd het inteeltpercentage over de laatste 5 generaties. Dit is anders dan bijvoorbeeld het KWPN dat doet. Het inteeltpercentage over de laatste vijf generaties kan nul zijn, maar verderop in de stamboom komen voorouders dan wel meerdere keren voor. Het gemiddelde verwantschapspercentage, de mate waarin een Fries paard verwant is aan de rest van de populatie (berekend over alle bekende generaties), is momenteel ongeveer 17,9 à 18%.

Onderzoek

Eind 2022 is het vierjarig onderzoek ‘Behoud van het Friese paard’ goedgekeurd door de vereniging. Daarvoor is men dit jaar begonnen met het verzamelen van DNA-informatie van de veulens. Ook onderdeel van dit onderzoek is de stamboomanalyse die onderzoeker Marije Steensma heeft gedaan. KFPS: “Ze heeft vanaf het jaartal 1880 gegevens van merries, hengsten en veulens meegenomen en zag dat het aantal veulens daalde van 6000 naar zo’n 4000 per jaar. Vijf hengsten tekenen momenteel voor het vaderschap van 20% van de veulens.” Bart Ducro, WUR-onderzoeker en begeleider van Steensma zegt tegen Phryso.com: “Dat betekent dat de inteeltcoëfficiënt aandacht vraagt.” Al voegt hij er aan toe dat bij hem (nog) “niet alle alarmbellen afgaan”. Belangrijke aantekening is dat dit onderzoek gebaseerd is op analyse van de registratie van het stamboek. Dit is dus wat er op papier staat over de afstamming van de paarden. Bij het KFPS is dat – in vergelijking met andere stamboeken – behoorlijk goed bijgehouden en gaat het ook ver terug. De genetische informatie uit het DNA die ook onderzocht wordt, is echter nóg een stuk preciezer. Dat komt mede omdat een aantal invloedrijke hengsten uit het KFPS maar een korte stamboom hebben. Daarmee wordt bedoeld dat er na drie of vier generaties niet meer bekend is wie de voorouders zijn. Dat kunnen dan ook weer voorouders zijn die vaker voorkomen in het stamboek, dat is zelfs zeer waarschijnlijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor de veelgebruikte hengsten Doaitsen en Tsjerk.

Norm of grens?

Het KFPS noemt de toename van de inteelt per generatie “een belangrijk kengetal voor een gezonde fokkerij”. Het stamboek zegt: “De wereldwijde FAO-norm hiervoor is maximaal 1% inteelttoename per generatie, daarboven neemt de kans op erfelijke gebreken, verminderde vruchtbaarheid en vitaliteit toe. Het streven van het KFPS is rond 0,5% inteelttoename te komen en te blijven. Dat lukt inmiddels vanaf 2003 goed, vooral dankzij de deklimieten die sinds 2003 zijn ingezet en het publiceren van het verwantschapspercentage die door fokkers gebruikt wordt bij het bepalen van de hengstenkeuze.” De FAO zelf ziet die 1% echter niet als een norm, maar als een kritische grens. Het KFPS: “Tussen 2013 en 2022 bedroeg het percentage 0,72%, nog steeds lager dan de FAO-norm van 1%.”

Simulaties en maatregelen

Met de gegevens uit de stamboomanalyse en een simulatietool zijn een aantal mogelijke scenario’s van maatregelen doorgerekend. Maatregelen die het stamboek kan nemen om de groei van de inteelt te beteugelen dus. De rekenmodellen moeten de helpen bij de besluitvorming over fokkerijbeleid. Het KFPS zegt dat het doel daarvan is om “de inteeltcoëfficiënt te laten dalen naar de 0,5%. Deze bevindingen delen de onderzoekers met de verschillende geledingen binnen het KFPS en worden uitgebreid in de Phryso van november belicht.”

WOO verzoek en paardenkrant

Het nieuwsbericht van het KFPS komt nadat in De Paardenkrant van deze week een artikel verscheen over onder meer de nevensectie en de informatievoorziening daaromtrent. Mensen die de op basis van de WOO opgevraagde correspondentie tussen KFPS en RVO willen terug lezen kunnen dat doen via deze link: Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen RVO en Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek | Woo-besluit | Rijksoverheid.nl

NB: Deze documenten lopen over 2022 en 2023. De meest recente mails staan onderaan. Het laatste antwoord van RVO aan KFPS dat is opgevraagd staat op pagina 38 en is van 6 april 2023. Dat is het helderste antwoord in de correspondentie.

KFPS-lid Frank Houterman heeft als laatste over dit onderwerp met RVO gecommuniceerd, hij kreeg op 10 juli 2023 antwoord. Het goed te begrijpen antwoord op zijn vraag over de nevensectie staat in de afbeelding hieronder.

Bron: Horses.nl / Phryso.com

